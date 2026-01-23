दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

भारत
राजा राम | Jan 23, 2026, 06:37 PM IST
1.17 लाख परिवारों को सीधा फायदा
दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस साल होली और दिवाली पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा. इस योजना से करीब 17 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा.
2.300 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है.
3.योजना का लाभ किन परिवारों को मिलेगा
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो EWS या गरीब वर्ग की श्रेणी में आते हैं और जिनके पास वैध राशनकार्ड है. पात्र लाभार्थियों की सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है.
4.होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर
हर लाभार्थी परिवार को साल में दो बार, होली और दिवाली के अवसर पर एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे त्योहारों के दौरान रसोई गैस की कमी न हो.
5.DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर
सरकार सिलेंडर की सीधी सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसके लिए आधार से लिंक बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा.
6. DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी
अधिकारियों का कहना है कि DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा. इससे पहले अन्य राज्यों में भी यह तरीका सफल रहा है. बताते चलें, इसके साथ ही दिल्ली सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना पर भी मंथन कर रही है, हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
7.गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों में राहत
सरकार का दावा है कि यह फैसला चुनावी घोषणाओं को अमल में लाने की दिशा में उठाया गया कदम है और इससे गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों में राहत मिलेगी.