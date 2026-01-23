दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

6 . DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी

6

अधिकारियों का कहना है कि DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा. इससे पहले अन्य राज्यों में भी यह तरीका सफल रहा है. बताते चलें, इसके साथ ही दिल्ली सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना पर भी मंथन कर रही है, हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

