FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लखनऊ- KGMU में अवैध मजारों पर एक्शन, KGMU में 6 मजारें हटाने का नोटिस लगाया,15 दिन का समय दिया. | मुठभेड़ में जैश कमांडर उस्मान मारा गया, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद की, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
70 साल की उम्र में अंकल ने शुरू किया व्लॉग, पहली ही वीडियो ने बटोरे करोड़ों व्यूज, रिलायंस जियो और इंस्टामार्ट का भी मिला रिएक्शन

70 साल की उम्र में अंकल ने शुरू किया व्लॉग, पहली ही वीडियो ने बटोरे करोड़ों व्यूज, रिलायंस जियो और इंस्टामार्ट का भी मिला रिएक्शन

'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

HomePhotos

भारत

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

होली और दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है. सरकार ने राजधानी में लाखों परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे त्योहारों के समय रसोई खर्च का बोझ कम हो सके.

राजा राम | Jan 23, 2026, 06:37 PM IST

1.17 लाख परिवारों को सीधा फायदा

17 लाख परिवारों को सीधा फायदा
1

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस साल होली और दिवाली पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा. इस योजना से करीब 17 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा. 
 

Advertisement

2.300 करोड़ रुपये का प्रावधान

300 करोड़ रुपये का प्रावधान
2

सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. 
 

3.योजना का लाभ किन परिवारों को मिलेगा

योजना का लाभ किन परिवारों को मिलेगा
3

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो EWS या गरीब वर्ग की श्रेणी में आते हैं और जिनके पास वैध राशनकार्ड है. पात्र लाभार्थियों की सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है. 
 

4.होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर

होली और दिवाली के अवसर पर मुफ्त गैस सिलेंडर
4

हर लाभार्थी परिवार को साल में दो बार, होली और दिवाली के अवसर पर एक-एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिससे त्योहारों के दौरान रसोई गैस की कमी न हो. 

TRENDING NOW

5.DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर

DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर
5

सरकार सिलेंडर की सीधी सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसके लिए आधार से लिंक बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा. 
 

6. DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी

DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी
6

अधिकारियों का कहना है कि DBT मॉडल से पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा. इससे पहले अन्य राज्यों में भी यह तरीका सफल रहा है. बताते चलें, इसके साथ ही दिल्ली सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना पर भी मंथन कर रही है, हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. 
 

7.गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों में राहत

गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों में राहत
7

सरकार का दावा है कि यह फैसला चुनावी घोषणाओं को अमल में लाने की दिशा में उठाया गया कदम है और इससे गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों में राहत मिलेगी. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल
T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़
T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा 
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा
MORE
Advertisement