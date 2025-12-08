लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

5 . लाजपत नगर

दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित मार्केट भी शॉपिंग के लिए बहुत शानदार है. यहां विंटर कलेक्शन काफी शानदार रहती है. यहां आप ऊनी शॉल, थर्मल वियर, स्वेटर और कार्डिगन 300-500 की रेंज में आसानी से खरीद सकते हैं.