महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

HomePhotos

भारत

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

अगर आप दिल्ली में सस्ते और स्टाइलिश कपड़ों की तलाश कर रहे हैं, तो एकदम सही जगह पर आए हैं. इस आर्टिकल में हम आपको दिल्ली के सस्ते से सस्ते मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां कम से कम दाम में कपड़े मिलते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 01:44 PM IST

1.3 बाजार

3 बाजार
1

दिल्ली में ऐसी तीन मार्केट्स हैं, जो आपके बजट को नहीं बढ़ाएंगी और आपको फैशनेबल लुक में दिलाएंगी.

2.स्वेटर, जैकेट, शॉल

स्वेटर, जैकेट, शॉल
2

इन मार्केट में आपको स्वेटर, जैकेट, शॉल, कार्डिगन या फिर हुडी से लेकर कई तरह के स्टाइलिश कपड़े मिल जाएंगे. इसके अलावा इन मार्केट में महिला और पुरुष दोनों के लिए कपड़ों की भरमार है.

3.जनपथ बाजार

जनपथ बाजार
3

जनपथ बाजार दिल्ली के दिल में स्थित है. यहां आपको विभिन्न प्रकार के कपड़े, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे. यहां आप जैकेट, स्वेटर और हुडी 300 रुपये में खरीद सकते हैं.

4.सरोजनी नगर मार्केट

सरोजनी नगर मार्केट
4

ये दिल्ली की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मार्केट है, यहां पर आपको सस्ते दामों में फैशनेबल कपड़े मिलेंगे. यहां की खासियत है इसका एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़े, जो आपको 50 रुपये से 300 रुपये में मिल सकते हैं.  

5.लाजपत नगर

लाजपत नगर
5

दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित मार्केट भी शॉपिंग के लिए बहुत शानदार है. यहां विंटर कलेक्शन काफी शानदार रहती है. यहां आप ऊनी शॉल, थर्मल वियर, स्वेटर और कार्डिगन 300-500 की रेंज में आसानी से खरीद सकते हैं.

