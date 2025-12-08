लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत
सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 01:44 PM IST
1.3 बाजार
दिल्ली में ऐसी तीन मार्केट्स हैं, जो आपके बजट को नहीं बढ़ाएंगी और आपको फैशनेबल लुक में दिलाएंगी.
2.स्वेटर, जैकेट, शॉल
इन मार्केट में आपको स्वेटर, जैकेट, शॉल, कार्डिगन या फिर हुडी से लेकर कई तरह के स्टाइलिश कपड़े मिल जाएंगे. इसके अलावा इन मार्केट में महिला और पुरुष दोनों के लिए कपड़ों की भरमार है.
3.जनपथ बाजार
जनपथ बाजार दिल्ली के दिल में स्थित है. यहां आपको विभिन्न प्रकार के कपड़े, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे. यहां आप जैकेट, स्वेटर और हुडी 300 रुपये में खरीद सकते हैं.
4.सरोजनी नगर मार्केट
ये दिल्ली की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मार्केट है, यहां पर आपको सस्ते दामों में फैशनेबल कपड़े मिलेंगे. यहां की खासियत है इसका एक्सपोर्ट सरप्लस कपड़े, जो आपको 50 रुपये से 300 रुपये में मिल सकते हैं.
5.लाजपत नगर
दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित मार्केट भी शॉपिंग के लिए बहुत शानदार है. यहां विंटर कलेक्शन काफी शानदार रहती है. यहां आप ऊनी शॉल, थर्मल वियर, स्वेटर और कार्डिगन 300-500 की रेंज में आसानी से खरीद सकते हैं.