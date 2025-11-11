Delhi Red Fort Blast: कई बार खरीदी-बेची गई थी i-20 कार, सामने आया पुलवामा कनेक्शन! दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें 

2 . घायल और मृतकों की List आई सामने

इस धमाके में 8 लोगों की मौत और 24 लोगों के घायल होने की खबर है. मृतक और घायलों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें 28 नाम है. इसमें 20 घायलों के नाम हैं, 8 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है, जिसमें से चार की पहचान नहीं हो सकी है. चार की पहचान हुई है.