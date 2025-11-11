Delhi Red Fort Blast: कई बार खरीदी-बेची गई थी i-20 कार, सामने आया पुलवामा कनेक्शन! दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें 

भारत
Abhay Sharma | Nov 11, 2025, 01:09 AM IST
1.कहां हुआ है ब्लास्ट?
आज, 10 नवंबर को शाम 6:55 बजे पर दिल्ली में लालकिला मेट्रो गेट-1 के पास शाम 6:55 बजे एक i-20 कार में धमाका हुआ, यह क्षेत्र पुरानी दिल्ली रेलवे जंक्शन और जामा मस्जिद के करीब है. इस ब्लास्ट की हर पहलू से जांच की जा रही है, अब तक धमाके को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं..
2.घायल और मृतकों की List आई सामने
इस धमाके में 8 लोगों की मौत और 24 लोगों के घायल होने की खबर है. मृतक और घायलों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें 28 नाम है. इसमें 20 घायलों के नाम हैं, 8 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है, जिसमें से चार की पहचान नहीं हो सकी है. चार की पहचान हुई है.
3.कई बार खरीदी-बेची गई थी धमाके वाली कार
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि धमाके वाली आई 20 कार (गुरुग्राम की गाड़ी HR26) नंबर मोहम्मद सलमान के नाम पर थी. मोहम्मद सलमान को डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें मोहम्मद सलमान ने बताया की उसने अपनी कार डेढ़ साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी.
4.पुलवामा कनेक्शन
बताया जा रहा है कि सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौप दिए हैं. इसके अलावा जांच में सामने आया है की देवेंद्र ने कार किसी और को बेच दी थी. यह कार सलमान और देवेंद्र के हाथों से होकर अंत में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी.