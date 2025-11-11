FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर सोमवार की शाम को एक कार में जोरदार धमाका हुआ. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 15 लोग घायल हैं. अब इस घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं. इनमें ये मुख्य तीन सवाल के जवाब कई राज उजागर कर सकते हैं.

सुमित तिवारी | Nov 11, 2025, 02:32 PM IST

1.इन 3 घंटों की गुत्थी नहीं सुलझ रही

इन 3 घंटों की गुत्थी नहीं सुलझ रही
1

वो 3 घंटे जिनमें डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी रखी उस दौरान उमर कहां था क्या पार्किंग में ही था या 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात कर रहा था या इलाके की रेकी उसने की और वो पीक hour का इंतजार रहा था. जब ज्यादा भीड़ सड़को पर जुट सके. आखिर दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी. उसके बाद 6 बजकर 22 पर गाड़ी बाहर आई. इन 3 घंटों के दौरान उमर ने क्या किसी से बात की. क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था. उमर को पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके है और पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है तो ऐसे में उसने दिल्ली की हाईली सिक्योरिटी वाले इलाके में 3 घंटे तक रुकने का रिस्क क्यों लिया. क्या कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था.

2.दूसरा अहम पहलू

दूसरा अहम पहलू
2

दूसरा अहम पहलू फरीदाबाद के जिस अल फला यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर्स का नाम सामने आ गया था. इस नेटवर्क में इनके अलावा और कितने एक्टिव मेंबर या नॉन एक्टिव मेंबर जिन्हें स्लीपर सेल भी कहा जाता है वो एक्टिव थे. ये इतने हथियार इन्होंने कहा से लिए, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां से आया. क्या अलग अलग समय पर अलग अलग खेप से पहुंचा. ये विस्फोटक और हथियार यहां तक पहुंचाने वाले कौन थे. जिस टेलीग्राम ग्रुप से ये लोग जुड़े हुए थे उसके अन्य मेंबर कौन कौन है वो कब से एक्टिव था. क्या उमर मुजम्मिल या आदिल ने दिल्ली की रेकी की थी या इनके लिए ये काम कोई ओर कर रहा था.
 

3.इस धमाके में नहीं मिला ब्लंट ऑब्जेक्ट

इस धमाके में नहीं मिला ब्लंट ऑब्जेक्ट
3

अब तक दिल्ली में जितने भी बम धमाके देखे गए उसमें विस्फोटक भले ही कोई भी हो लेकिन ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे, कील, बोल बेयरिंग ब्लेड जैसी धारदार चीजों का इस्तेमाल किया जाता था. जिससे इंपैक्ट बहुत ज्यादा और दूर तक हो. लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट नहीं मिले है. तो आखिरकार ब्लास्ट का इतना इंपैक्ट कैसे हुआ जबकि सड़क पर कहीं कोई गड्ढा भी नहीं बना. जैसा अक्सर ब्लास्ट साइट पर देखा जाता है. लेकिन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए न सिर्फ उस गाड़ी के जिसमें ब्लास्ट हुआ बल्कि आसपास की गाड़ियों के भी चीथड़े उड़ गए. 

4.तुरंत सूचना दें

तुरंत सूचना दें
4

आईजीआई एयरपोर्ट, इंडिया गेट, संसद भवन, और सीमाई इलाकों में चेकिंग कड़ी कर दी गई है. हर गाड़ी की जांच पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत सूचना दें.

5.पूरे इलाके में पुलिस तैनात

पूरे इलाके में पुलिस तैनात
5

दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके के बाद से आस-पास के इलाको में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद हाई अलर्ट पर है. फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जांच जारी है. 

