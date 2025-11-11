Delhi Red Fort Blast: क्या भीड़ बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था उमर? 3 बड़े सवाल जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एंजेंसियां

1 . इन 3 घंटों की गुत्थी नहीं सुलझ रही

वो 3 घंटे जिनमें डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी रखी उस दौरान उमर कहां था क्या पार्किंग में ही था या 3 घंटे के दौरान वो किसी से मुलाकात कर रहा था या इलाके की रेकी उसने की और वो पीक hour का इंतजार रहा था. जब ज्यादा भीड़ सड़को पर जुट सके. आखिर दोपहर 3 बजकर 19 मिनट पर वो गाड़ी पार्किंग में पहुंच गई थी. उसके बाद 6 बजकर 22 पर गाड़ी बाहर आई. इन 3 घंटों के दौरान उमर ने क्या किसी से बात की. क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था. उमर को पता चल चुका था कि उसके साथी पकड़े जा चुके है और पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है तो ऐसे में उसने दिल्ली की हाईली सिक्योरिटी वाले इलाके में 3 घंटे तक रुकने का रिस्क क्यों लिया. क्या कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था.