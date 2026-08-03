Datia Bypoll: कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई

भारत
Jaya Pandey | Aug 03, 2026, 03:44 PM IST
1.घनश्याम सिंह ने दतिया सीट पर बनाई बढ़त
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अच्छी-खासी बढ़त बना ली है. उनके सामने बीजेपी के आशुतोष तिवारी और आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मैदान में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं. उनकी नेटवर्थ कितनी है और उनकी कमाई का जरिया कहां-कहां से है.
(Image Credit: Ghanshayam Singh Facebook)
2.कितने पढ़े-लिखे हैं घनश्याम सिंह?
अगर उनके एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन की बात करें, तो घनश्याम सिंह ने उत्तर प्रदेश के आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध मथुरा के किशोरी रमन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
3.कितनी है घनश्याम सिंह की इनकम?
उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल सालाना आमदनी करीब 10 लाख 86 हजार 750 रुपये है. उनकी कमाई का जरिया खेती, पेंशन और मकान के किराए से आता है.
4.कितनी है घनश्याम सिंह की नेटवर्थ?
संपत्ति के लिहाज से देखें, तो घनश्याम सिंह के पास करीब 20 करोड़ 92 लाख रुपये की कुल चल-अचल संपत्ति है, जबकि उन पर करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये की देनदारी भी दर्ज है.
5.दतिया की राजनीति का पुराना चावल हैं घनश्याम सिंह
घनश्याम सिंह दतिया की राजनीति का पुराना नाम हैं. उनके पिता महाराज कृष्ण सिंह जूदेव भिंड-दतिया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. घनश्याम सिंह खुद दतिया से दो बार और सेवढ़ा से एक बार विधायक रह चुके हैं.