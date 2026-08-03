Datia Bypoll: कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें नेटवर्थ और कहां-कहां से होती है कमाई

1 . घनश्याम सिंह ने दतिया सीट पर बनाई बढ़त

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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अच्छी-खासी बढ़त बना ली है. उनके सामने बीजेपी के आशुतोष तिवारी और आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मैदान में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घनश्याम सिंह कितने एजुकेटेड हैं. उनकी नेटवर्थ कितनी है और उनकी कमाई का जरिया कहां-कहां से है.

(Image Credit: Ghanshayam Singh Facebook)