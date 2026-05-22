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भारत में Political Party बनाने के नियम क्या हैं? जानें कितने सदस्य और कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत

भारत में Political Party बनाने के नियम क्या हैं? जानें कितने सदस्य और कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत

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भारत में Political Party बनाने के नियम क्या हैं? जानें कितने सदस्य और कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत

सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ इन दिनों ट्रेंड में है. कई लोग मजाक और सटायर के तौर पर इसे एक असली राजनीतिक पार्टी बनाने की बात भी कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी कैसे बना सकता है? आइए जानें इसके लिए किन नियमों व प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है...

Abhay Sharma | May 22, 2026, 07:57 PM IST

1.पहले तो जान लें राजनीतिक पार्टी का नाम से जुड़ा नियम 

पहले तो जान लें राजनीतिक पार्टी का नाम से जुड़ा नियम 
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भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम चुनाव आयोग (ECI) की मंजूरी के बाद ही पंजीकृत होता है. पार्टी के नाम को लेकर नियम है कि यह किसी दूसरी मौजूदा पार्टी से मिलता-जुलता नहीं होना चाहिए और उसमें जाति, धर्म या किसी खास समुदाय का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए. इसके साथ पार्टी गठन के 30 दिनों के भीतर आयोग को आवेदन देना होता है, फिर प्रस्तावित नाम अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सके. अगर सही आपत्ति मिलती है तो चुनाव आयोग उस नाम को खारिज भी कर सकता है. (AI Image)

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2.भारत में कौन बना सकता है अपनी राजनीतिक पार्टी?

भारत में कौन बना सकता है अपनी राजनीतिक पार्टी?
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बता दें कि भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक या नागरिकों का समूह, जो भारत के संविधान में निष्ठा रखता हो, वह अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है. इसके लिए 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 29A के तहत भारत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकरण कराना जरूरी है. नियम है कि पार्टी के पास कम से कम 100 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो पंजीकृत मतदाता (Voter) हों.  साथ ही पार्टी का एक लिखित संविधान या नियमावली होनी चाहिए, जिसमें पार्टी का नाम, उद्देश्य और उसके आंतरिक कामकाज का विवरण हो. (AI Image)

3.कौन-कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत

कौन-कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत
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इसके अलावा राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आमतौर पर कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं, इनमें, पार्टी का संविधान, अध्यक्ष- महासचिव और कोषाध्यक्ष की जानकारी, सदस्यों की सूची, पार्टी का स्थायी पता,  PAN और बैंक अकाउंट डिटेल, एफिडेविट और डिक्लेरेशन, पार्टी गठन की तारीख का प्रमाण और 10,000 की प्रोसेसिंग फीस का डिमांड ड्राफ्ट शामिल है. बता दें कि इसके लिए आमतौर पर कम से कम 100 सदस्यों का शपथ पत्र और डिटेल मांगी जाती है, जो यह साबित करे कि वे पंजीकृत मतदाता हैं. (AI Image)

4.राष्ट्रीय दल और राज्य दल के लिए क्या है नियम?

राष्ट्रीय दल और राज्य दल के लिए क्या है नियम?
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किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है, जब उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता मिले, 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीते. इसके अलावा कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीते. वहीं दल को राज्य दल का दर्जा तब मिलता है, जब वह विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिले और 2 विधानसभा सीटें जीते, लोकसभा चुनाव में राज्य के अंदर 6% वोट मिले और 1 लोकसभा सीट जीते, विधानसभा की कुल सीटों का 3% या कम से कम 3 सीटें जीते,  राज्य को मिली हर 25 लोकसभा सीटों पर कम से कम 1, लोकसभा सीट जीते, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध वोटों का 8% वोट मिले.  (AI Image)

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