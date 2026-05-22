भारत में Political Party बनाने के नियम क्या हैं? जानें कितने सदस्य और कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत

4 . राष्ट्रीय दल और राज्य दल के लिए क्या है नियम?

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किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है, जब उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता मिले, 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिले और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीते. इसके अलावा कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीते. वहीं दल को राज्य दल का दर्जा तब मिलता है, जब वह विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिले और 2 विधानसभा सीटें जीते, लोकसभा चुनाव में राज्य के अंदर 6% वोट मिले और 1 लोकसभा सीट जीते, विधानसभा की कुल सीटों का 3% या कम से कम 3 सीटें जीते, राज्य को मिली हर 25 लोकसभा सीटों पर कम से कम 1, लोकसभा सीट जीते, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध वोटों का 8% वोट मिले. (AI Image)

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