CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

3 . दो चरणों में मिलती है आर्थिक मदद

इस योजना को सरकार ने दो हिस्सों में बांटा है ताकि युवाओं पर आर्थिक बोझ न पड़े.

प्रथम चरण: इसमें 5 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाती है. सरकार लगभग 4.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देती है. खास बात यह है कि लोन चुकाने के लिए शुरुआती 6 महीने की छूट भी मिलती है.

द्वितीय चरण: यदि उद्यमी पहले चरण का लोन सफलतापूर्वक चुका देता है, तो वह दूसरे चरण के लिए पात्र हो जाता है. इसमें 10 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत के लिए लोन मिलता है, जिस पर 50% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है.