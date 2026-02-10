CM Yuva Yojana क्या है, कौन उठा सकता है इस स्कीम का लाभ? जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

भारत
Pragya Bharti | Feb 10, 2026, 09:28 AM IST
1.CM Yuva Yojana Benefits
उत्तर प्रदेश के जो युवा खुद का स्टार्टअप या छोटा उद्योग शुरू करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए योगी सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' की शुरुआत की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.
2.क्या है 'सीएम युवा योजना'?
यह योजना उन शिक्षित और हुनरमंद युवाओं के लिए है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के लोन मुहैया कराती है. इसके तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है.
3.दो चरणों में मिलती है आर्थिक मदद
इस योजना को सरकार ने दो हिस्सों में बांटा है ताकि युवाओं पर आर्थिक बोझ न पड़े.
प्रथम चरण: इसमें 5 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाती है. सरकार लगभग 4.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देती है. खास बात यह है कि लोन चुकाने के लिए शुरुआती 6 महीने की छूट भी मिलती है.
द्वितीय चरण: यदि उद्यमी पहले चरण का लोन सफलतापूर्वक चुका देता है, तो वह दूसरे चरण के लिए पात्र हो जाता है. इसमें 10 लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट लागत के लिए लोन मिलता है, जिस पर 50% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है.
4.कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आयु: उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
शिक्षा: कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है.
कौशल: आवेदक के पास किसी सरकारी संस्थान का स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए.
स्वयं का योगदान: सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट लागत का 15%, ओबीसी को 12.5% और एससी/एसटी/दिव्यांगों को केवल 10% राशि खुद लगानी होती है.
5.आवेदन की प्रक्रिया
सीएम युवा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है:
सबसे पहले MSME पोर्टल पर जाएं.
अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरिफिकेशन करें.
रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और 'बिजनेस प्रोजेक्ट' का विवरण भरें.
जरूरी दस्तावेज (आधार, मार्कशीट, बैंक डिटेल्स, स्किल सर्टिफिकेट) अपलोड करें.
फॉर्म सबमिट करने के बाद विभाग द्वारा आपके प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी.