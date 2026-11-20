6 . मां ने आशीर्वाद दिया था

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इसी साल 9 फरवरी को वह अपनी मां सावित्री देवी से मिलने अस्पताल पहुंचे थे. उस समय उनकी मां की आंखों का ऑपरेशन हुआ था. अस्पताल में मां से मिलते वक्त सावित्री देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया था. इसके बाद मई 2026 में भी योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया था. (Photo PTI)