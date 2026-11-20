भारत
Aman Upadhyay | Nov 20, 2026, 06:59 PM IST
1.सीएम योगी की मां का निधन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया. उनकी उम्र 91 साल थी और वे कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से परेशान थीं. शुक्रवार (12 नवंबर 2026) सुबह करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. (Photo PTI)
2.सीएम योगी ने मां के अंतिम दर्शन किए
मां के गुजर जाने की खबर मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम गांव पंचूर के लिए रवाना हो गए. शाम 4 बजकर 55 मिनट पर वे घर पहुंचे. घर पहुंचकर उन्होंने मां के शव पर फूल चढ़ाए. इस दौरान वे मां के शव के आगे चुपचाप खड़े रहे. (Photo - X@myogiadityanath)
3.पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे
साल 2020 में सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया था. उस समय देश में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था. उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी होने के कारण सीएम योगी ने अंतिम दर्शन में जाने से रुकने का फैसला किया था. (Photo X VideoShot)
4.कई बड़े नेताओं ने दुख जताया
सीएम योगी की मां सावित्री देवी के निधन पर देश के कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दुख व्यक्त किया है.
इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अलग-अलग दलों के नेताओं ने संवेदनाएं भेजी हैं. (Photo Social Media X)
5.घटना की सूचना कैसे मिली?
जब यह घटना घटी, उस समय सीएम योगी गोरखपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में मौजूद थे. वे वहां छात्रों को टैबलेट बांट रहे थे. उसी कार्यक्रम के दौरान सलाहकार अवनीश अवस्थी ने उनको मां के निधन की जानकारी दी. (Photo PTI)
6.मां ने आशीर्वाद दिया था
इसी साल 9 फरवरी को वह अपनी मां सावित्री देवी से मिलने अस्पताल पहुंचे थे. उस समय उनकी मां की आंखों का ऑपरेशन हुआ था. अस्पताल में मां से मिलते वक्त सावित्री देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया था. इसके बाद मई 2026 में भी योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया था. (Photo PTI)