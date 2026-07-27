इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

4 . जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों से एक दिन में हटाया 500-600 Kg वेस्ट

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आंदोलन खत्म होने से पहले एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया था कि जब हर दिन पांच हजार से ज्यादा लोग किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो वहां वेस्ट मैनेटमेंट के प्रटोकॉल का पालन करना मुश्किल हो जाता है. उनहोंने बताया कि बीते शुक्रवार को आंदोलन के दौरान टोल्सटॉय मार्ग, संसद मार्ग और जंतर मंतर रोड से 500-600 किलोग्राम कूड़ा साफ किया गया था और अब हम हर दिन कम से कम 15 हजार किलोग्राम कूड़ा साफ कर रहे हैं.



(Image Source: PTI)

