इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

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Neelam | Jul 27, 2026, 10:57 AM IST
1.12 घंटे में साफ किया 36 दिनों का कूड़ा
कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हुआ जंतर-मंतर का प्रदर्शन तो 36 दिन बाद 25 जुलाई को खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NDMC) का काम बढ़ गया. हजारों की संख्या में लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे, जिसकी वजह से यहां कई हजार किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा हो गया था. हालांकि, एनडीएमसी 12 घंटे के अंदर जंतर-मंतर और उसके आस-पास के स्थानों को उनके पुरानी स्थिति में ले आया.
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2.सड़कों की धुलाई, दीवारों पर पेंट
प्रदर्शन स्थल और उसके आस-पास के इलाकों में अभियान के बाद करीब 60 मीट्रिक टन मिश्रित कचरा उठाया गया. सड़कों की धुलाई की गई और दीवारों पर जो स्लोगन लिखे गए थे, उनके लिए रंग रोगन करवाकर दीवारों को पहले की तरह साफ-सुथरा बनाया गया.
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3.हर दिन इकट्ठा हुआ 15 हजार किलोग्राम कूड़ा
आंदोलन में हजारों की संख्या में यहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे और इस दौरान हर दिन पिज्जा, बर्गर, समोसा से लेकर आइसक्रीम और तमाम तरह के आइटम आंदोलनकारियों के लिए भेजे जा रहे थे, जिनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं. ऐसे में हर दिन यहां करीब 15 हजार किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा हुआ, जिसे हटाना एनडीएमसी के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी.
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4.जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों से एक दिन में हटाया 500-600 Kg वेस्ट
आंदोलन खत्म होने से पहले एनडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया था कि जब हर दिन पांच हजार से ज्यादा लोग किसी जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो वहां वेस्ट मैनेटमेंट के प्रटोकॉल का पालन करना मुश्किल हो जाता है. उनहोंने बताया कि बीते शुक्रवार को आंदोलन के दौरान टोल्सटॉय मार्ग, संसद मार्ग और जंतर मंतर रोड से 500-600 किलोग्राम कूड़ा साफ किया गया था और अब हम हर दिन कम से कम 15 हजार किलोग्राम कूड़ा साफ कर रहे हैं.
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5.तीन शिफ्ट में NDMC कर्मचारियों ने किया काम
एनडीएमसी को प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने पड़े, जिन्होंने तीन शिप्ट में काम किया. 50 कर्मचारी सुबह में यहां की सफाई करते थे, 15 दोपहर में और 20 कर्मचारी रात को जंतर-मंतर से कूड़ा हटा रहे थे.
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6.ग्लोबर्स से भी हटाया गया कूड़ा
अधिकारी ने बताया कि यहां कूड़े की स्थिति ऐसी थी कि बैटरी से चलने वाले इको फ्रेंडली कूड़ा बीनने वाले गोब्लर्स का भी इस्तेमाल किया गया. फॉगिंग मशीन और कीटाणुनाशक स्प्रे का भी समय-समय पर इस्तेमाल किया जा रहा था.
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