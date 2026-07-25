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कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

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भारत

कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

Delhi Metro Closures July 25: नीट पेपर लीक और CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन के कारण 25 जुलाई को दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ चुनिंदा रूट पर इंटरचेंज सेवा जारी है.

Pragya Bharti | Jul 25, 2026, 10:13 AM IST

1.Delhi Metro Closures July 25

Delhi Metro Closures July 25
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) का प्रदर्शन लगातार जारी है. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अब तक किसी ठोस नतीजे पर बात न बनने के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी सीजेपी के प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं. इन सबके बीच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. आज शनिवार को एक बार फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की उच्चस्तरीय बैठक होनी है.
इस हाई-वोल्टेज प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज यानी 25 जुलाई, दिन शनिवार को भी राजधानी के 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है.

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2.क्यों बंद किए गए हैं दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन?

क्यों बंद किए गए हैं दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन?
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अधिकारियों के अनुसार, यह सख्त कदम भीड़ की आवाजाही पर लगाम लगाने और प्रदर्शन के इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. ये खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली के आसपास के स्टेशन को बंद किया गया है, जहां हजारों की संख्या में छात्र, युवा और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जंतर-मंतर इस पूरे आंदोलन का मुख्य केंद्र बन चुका है, जहां परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जा रही है.  
मेट्रो स्टेशन बंद होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी रेल यात्रियों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास के इलाके भी प्रभावित हैं. ऐसे में ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को मेट्रो के अलावा अन्य सड़क मार्ग के वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है.

3.DMRC की अपील और यात्रियों के लिए निर्देश

DMRC की अपील और यात्रियों के लिए निर्देश
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डीएमआरसी ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है और सभी से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना पहले से तैयार कर लें. प्रदर्शन वाले इलाकों के आसपास सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है ताकि गंभीर स्थिति को काबू किया जा सके.
 

4.दिल्ली में कौन-कौन से मेट्रो स्टेशनों रहेंगे बंद?

दिल्ली में कौन-कौन से मेट्रो स्टेशनों रहेंगे बंद?
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1. लोक कल्याण मार्ग
2. राजीव चौक
3. पटेल चौक
4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
5. बाराखंभा रोड
6. सुप्रीम कोर्ट
7. सेवा तीर्थ
8. जनपथ
9. मंडी हाउस
10. केन्द्रीय सचिवालय
11. आईटीओ
12. दिल्ली गेट
13. इंद्रप्रस्थ
14. खान मार्केट
15. जोर बाग
16. शिवाजी स्टेडियम
17. झंडेवालान
18. नई दिल्ली

TRENDING NOW

5.कहां-कहां उपलब्ध है इंटरचेंज की सुविधा?

कहां-कहां उपलब्ध है इंटरचेंज की सुविधा?
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मेट्रो नेटवर्क की कनेक्टिविटी पूरी तरह बाधित न हो, इसके लिए DMRC ने कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर यात्रियों को राहत दी है. इसके तहत राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा सुचारू रूप से जारी रहेगी. इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेन सेवाएं केवल धौला कुआं और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 के बीच ही उपलब्ध कराई जा रही हैं.

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