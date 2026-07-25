कृपया ध्यान दें! दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 18 मेट्रो स्टेशन, सफर करने से पहले चेक करें इंटरचेंज रूट और DMRC की नई लिस्ट

1 . Delhi Metro Closures July 25

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) का प्रदर्शन लगातार जारी है. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अब तक किसी ठोस नतीजे पर बात न बनने के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद भी सीजेपी के प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं. इन सबके बीच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. आज शनिवार को एक बार फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की उच्चस्तरीय बैठक होनी है.

इस हाई-वोल्टेज प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज यानी 25 जुलाई, दिन शनिवार को भी राजधानी के 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है.