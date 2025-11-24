FacebookTwitterYoutubeInstagram
CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

हरियाणा के छोटे से गांव पेटवाड़ से निकलकर देश की सीजेआई के पद पर पहुंचे जस्टिस सूर्यकांत का सफर काफी लंबा रहा है. वे आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ समारोह में पहली बार 7 देशों के सीजेआई प्रतिनिधिमंडलों के साथ शामिल होंगे. वहीं सीजेआई बीआर गवई की जगह लेंगे.

नितिन शर्मा | Nov 24, 2025, 12:17 PM IST

1.सूर्यकांत का परिवार क्या करता है

सूर्यकांत का परिवार क्या करता है
1

जस्टिस सूर्यकांत के सीजेआई बनने के पीछे उनकी मेहनत और योग्यता के साथ ही पिता का परिश्रम भी शामिल हैं. आइए जानते हैं हरियाणा के छोटे से गांव पेटवाड़ से सीजेआई के पद तक पहुंचने वाले जस्टिस सूर्यकांत के पिता से लेकर उनकी पत्नी और बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर वे क्या करते हैं. आइए जानते हैं उनका काम और फैमिली बैकग्राउंड...

2.शिक्षक और साहित्याकार रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत के पिता

शिक्षक और साहित्याकार रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत के पिता
2

​जस्टिस सूर्यकांत मूलरूप से हरियाणा के हिसार जिले में स्थित पेटवाड़ गांव के रहने वाले हैं. वे तीन भाई हैं. वहीं उनके पिता शिक्षक होने के साथ ही साहित्याकार थे. सूर्यकांत तीन भाईयों में सबसे छोटे हैं. उनकी पूरी फैमिली है. शपथ ग्रहण समारोह में उनका पूरा परिवार शामिल होगा.

3.एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी रही हैं पत्नी

एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी रही हैं पत्नी
3

जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी है. वे इंग्लिश की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं. कॉलेज में प्रिंसिपल से रिटायर हो चुकी हैं. उनकी पत्नी अब घर पर रहने के साथ ही फ्री समय में गरीब बच्चों को शिक्षा देती हैं. 

4.पढ़ाई कर रही हैं बेटियां

पढ़ाई कर रही हैं बेटियां
4

जस्टिस सूर्यकांत की दो बेटियां हैं. इनमें एक मुग्धा और दूसरी बेटी का नाम कनुप्रिया है. दोनों ही बेटियां पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहती हैं. वह भी पिता की तरह ही उच्च स्थान पाना चाहती हैं. इसके लिए वे दिन रात मेहनत कर रही हैं. 

5.सूर्यकांत की पढ़ाई से लेकर जानें पिता का सफर

सूर्यकांत की पढ़ाई से लेकर जानें पिता का सफर
5

सीजेआई बनने वाले सूर्यकांत हरियाणा से पहले व्यक्ति हैं. उनका जन्म 10 फरवरी 1962 में हरियाणा के हिसार स्थित पेटवाड़ गांव में हुआ था. उनके पिता टीचर और साहित्याकार थे, लेकिन उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा था. जस्टिस सूर्यकांत की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई थी. इसके बाद 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेकर हिसार की जिला अदालत में वकील के रूप में करियर की शुरुआत की. इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ चले गये. इसके बाद हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने. 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए. 2011 में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की.

6.इतने समय रहेंगे सीजेआई

इतने समय रहेंगे सीजेआई
6

जस्टिस सूर्यकांत आज ही सीजेआई पद के लिए शपथ लेंगे. वे इस पद पर अगले 14 महीने यानी 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे.

