CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

5 . सूर्यकांत की पढ़ाई से लेकर जानें पिता का सफर

सीजेआई बनने वाले सूर्यकांत हरियाणा से पहले व्यक्ति हैं. उनका जन्म 10 फरवरी 1962 में हरियाणा के हिसार स्थित पेटवाड़ गांव में हुआ था. उनके पिता टीचर और साहित्याकार थे, लेकिन उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा था. जस्टिस सूर्यकांत की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई थी. इसके बाद 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेकर हिसार की जिला अदालत में वकील के रूप में करियर की शुरुआत की. इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ चले गये. इसके बाद हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने. 2004 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए. 2011 में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री हासिल की.