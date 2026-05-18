चोल साम्राज्य की तांबे की प्लेट्स क्यों ले गया था नीदरलैंड्स? जानिए अब तक क्यों रखा संभालकर, कितना ताकतवर था ये राजवंश

8 . कितना ताकतवर था चोल राजवंश?

8

चोल राजवंश को तमिल इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है. इस वंश की शुरुआत करीब 850 ईस्वी में राजा विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा करके की थी. चोल शासक सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बेहतरीन नेवी और आलीशान मंदिरों के लिए जाने जाते थे. इस वंश के सबसे प्रतापी राजा राजराज चोल प्रथम (985-1014 ईस्वी) थे, जिन्होंने तंजावुर में विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनवाया. भगवान शिव का यह मंदिर वास्तुकला की एक अद्भुत मिसाल है और आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर है.