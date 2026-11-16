नितिन नवीन ने सिर पर रखा दउरा, CM सम्राट ने मुंगेर में दिया अर्घ्य, छत्तीसगढ़ CM ने जसपुर में की पूजा, छठ पूजा संपन्न; PHOTOS

भारत
Rishi Kant | Nov 16, 2026, 08:02 AM IST
1.पीएम मोदी ने दीं छठ पूजा की शुभकामनाएं (फोटो-PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व के अंतिम दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने चार दिवसीय अनुष्ठान के समापन के अवसर पर कहा कि प्रकृति को समर्पित इस दिव्य उत्सव में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला. छठी मईया से विनती है कि वे सभी व्रतियों के साथ-साथ देशभर के मेरे परिवारजनों को अपना शुभाशीष प्रदान करें.
2.बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सिर पर दउरा रखकर ले जाते हुए. (फोटो- X Video Screengrab)
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सिर पर दउरा रखकर घाट पहुंचे. उन्होंने पत्नी के साथ छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया. बीजेपी चीफ ने कहा कि छठ भले ही कठिन अनुष्ठान और शारीरिक परिश्रम का पर्व है, लेकिन यह पूरे साल के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला महापर्व भी है. नितिन नवीन ने कहा कि वह भगवान भास्कर और छठी मैया को प्रणाम करते हैं. उन्हीं के आशीर्वाद से चार दिवसीय इस महापर्व का सफल समापन हो पाया है.
3.सम्राट चौधरी ने मुंगेर में दिया सूर्य को अर्घ्य (फोटो-X Account)
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के लखनपुर छठ घाट पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया. उन्होंने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. इससे पहले रविवार शाम प्रदेशभर में व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया था.
4.सिर पर दउरा ले जाते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (फोटो-ANI Video Screengrab)
केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान पटना में छठ पूजा में शामिल हुए. चिराग सिर पर दउरा रखकर घाट पहुंचे. इस दौरान चिराग के साथ मां भी मौजूद थीं.
5.भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए मनोज तिवारी (फोटो-PTI Video Screengrab)
बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने दिल्ली में ही छठी मईया की पूजा की. उन्होंने पत्नी के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया. एक दिन पहले अस्त होते हुए सूर्य की पूजा में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई थीं.
6.छत्तीसगढ़ CM ने की छठ पूजा (फोटो-X Video Screengrab)
छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने जसपुर में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया. उन्होंने पत्नी के साथ छठी मईया की पूजा की. सीएम साय सिर पर दउरा रखकर घाट पहुंचे थे.
7.दिल्ली में छठ मनाते हुए श्रद्धालु (फोटो-PTI)
छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी. दूसरे दिन 14 नवंबर को खरना किया गया. इसके बाद व्रतियों ने करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया. तीसरे दिन रविवार शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. सोमवार सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के साथ ही पूजा का समापन हुआ.