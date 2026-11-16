नितिन नवीन ने सिर पर रखा दउरा, CM सम्राट ने मुंगेर में दिया अर्घ्य, छत्तीसगढ़ CM ने जसपुर में की पूजा, छठ पूजा संपन्न; PHOTOS

2 . बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सिर पर दउरा रखकर ले जाते हुए. (फोटो- X Video Screengrab)

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बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सिर पर दउरा रखकर घाट पहुंचे. उन्होंने पत्नी के साथ छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया. बीजेपी चीफ ने कहा कि छठ भले ही कठिन अनुष्ठान और शारीरिक परिश्रम का पर्व है, लेकिन यह पूरे साल के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला महापर्व भी है. नितिन नवीन ने कहा कि वह भगवान भास्कर और छठी मैया को प्रणाम करते हैं. उन्हीं के आशीर्वाद से चार दिवसीय इस महापर्व का सफल समापन हो पाया है.

