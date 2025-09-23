यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...
बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या
ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता
IND-W vs AUS-W: ICC ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बाद टीम इंडिया पर ठोका जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा
Rashifal 24 September 2025: आज इन राशि के लोग सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण
Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल
दुनिया में हर घंटे कितने लोग मरते हैं? आंकड़े जानने पर उड़ जाएंगे होश
Bihar Police: बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, करीब 1800 पदों पर निकली SI की भर्ती, बस एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल
मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन! गोमांस पर 0% जीएटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, यहां जाने पूरा मामला
भारत
सुमित तिवारी | Sep 23, 2025, 10:06 PM IST
1.वियतनाम
ये देश खूबसूरत देशों की लिस्ट में आता है इस देश की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक है, साल भर में लाखों सेनानी दुनियाभर से इस देश को देखने के लिए आते हैं. यहां आप बहुत सस्ते में घूम सकते हैं.
2.कंबोडिया
दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश कंबोडिया है यहां पर रहना, खान-पीना बहुत सस्ता हैं. ह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मंदिरों के लिए जाना जाता है. यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर अंकोरवाट है. जहां आप घूमने जा सकते हैं.
3.हंगरी
ये दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में आता है. खर्चे के मामले में हंगरी देश आपको लगभग भारत जैसा ही मिलेगा यहां पर आपको 700 से हजार रुपए के बीच आसानी से एक रात के लिए होटल मिल जाएगा.
4.चिली
अगर जंगल ट्रिप और ट्रैकिंग के शौकीन है तो चिली सबसे सस्ता देश हैं. चलिए प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देश है और यहां के पहाड़ों की खूबसूरती देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.
5.मॉल्डोवा
अगर आप बहुत ही सस्ते में यूरोप घूमना चाहते हैं तो मालडोवा देश आपके लिए बहुत ही किफायती रहेगा आप भारत के 15 से ₹20000 में मालडोवा में 1 महीने तक गुजर-बसर कर सकते हैं, इतने पैसों में आप आसानी से माल्डावा देश घूम सकते हैं.