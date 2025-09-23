ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता

5 . मॉल्डोवा

5

अगर आप बहुत ही सस्ते में यूरोप घूमना चाहते हैं तो मालडोवा देश आपके लिए बहुत ही किफायती रहेगा आप भारत के 15 से ₹20000 में मालडोवा में 1 महीने तक गुजर-बसर कर सकते हैं, इतने पैसों में आप आसानी से माल्डावा देश घूम सकते हैं.