सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

सुमित तिवारी | Dec 20, 2025, 04:20 PM IST
1.1168 फ्लैट मिलेंगे
डीडीए की इस योजना के तहत 1168 फ्लैट मिलेंगे. इसकी बुकिंग 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी. यह योजना 'पहले आओ-पहले पाओ' पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई लकी ड्रा नहीं होगा.
2.पहले से नहीं होनी चाहिए कोई संपत्ति
गौर करने वाली बात ये है कि आवेदक के पास यदि दिल्ली या भारत के किसी अन्य हिस्से में पहले से ही कोई आवासीय संपत्ति है, तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता है.
3.एक से ज्यादा भी फ्लैट कर सकते है बुक
इसके अलावा एक से अधिक फ्लैट बुक करने की भी अनुमति इस योजना में दी गई है. जो आवेदक पहले पंजीकरण कर के बुकिंग राशि जमा कर देगा उसे फ्लैट आवंटित कर दिया जाएगा.
4.कौन-कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के लिए राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय निकायों (नगर निगमों), स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं.
5.अधिक जानकारी इस योजना के लिए DDA के आधिकारिक आवास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इतना ही नहीं इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.
