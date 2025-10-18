BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना

Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि
भारत
सुमित तिवारी | Oct 18, 2025, 09:36 PM IST
1.पहली खेप
ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप लखनऊ कानपुर मार्ग पर सरोजिनी नगर के भटगांव गांव में हाल ही में बनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से रवाना हो चुकी है.
2.रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर
ये प्लांट उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के केंद्र में स्थित है. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पहली खेप हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है.
3.ब्रह्मोस यूनिट
लखनऊ में बनी यह ब्रह्मोस यूनिट उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर लखनऊ नोट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित लगभग 80 एकड़ भूमि पर स्थित है.
4.दिसंबर में रखी थी आधारशिला
दिसंबर 2021 में आधारशिला रखी गई थी और निर्माण लगभग 3.5 साल में पूरा होकर 2025 में इसका उद्घाटन भी कर दिया गया. इसको बनाने में लगभग 300 करोड़ की लागत आई थी.
5.आत्म निर्भर भारत
यह इकाई फिलहाल हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह प्लांट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.