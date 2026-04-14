11 करोड़ की संपत्ति, फिर भी अपना घर नहीं! बिहार के नए CM सम्राट चौधरी किस गाड़ी से चलते हैं?

4 . 8 करोड़ की जम़ीन, लेकिन नहीं है अपना घर

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सम्राट चौधरी के पास तारापुर में 6.8 एकड़ कृषि भूमि है जिसकी कीमत 3.28 करोड़ है, माणिकपुर में उनके पास 76 डिसमिल ज़मीन है जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये है. तारापुर और खजपुरा में उनके पास करीब 1 एकड़ गैर-कृषि भूमि है. इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है. उनकी पत्नी के पास वैशाली में 1.9 एकड़ ज़मीन है. जिसकी कीमत 50 लाख है. उनकी पत्नी के पास 50 लाख की कीमत की एक कमर्शियल बिल्डिंग भी है. लेकिन दोनों के पास अपना खुद का घर नहीं है.