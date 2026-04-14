11 करोड़ की संपत्ति, फिर भी अपना घर नहीं! बिहार के नए CM सम्राट चौधरी किस गाड़ी से चलते हैं?

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Kusum Lata | Apr 14, 2026, 05:07 PM IST
1.सम्राट चौधरी की नेटवर्थ कितनी है?
बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने जो एफिडेविट दिया था, उसके मुताबिक, वह 11 करोड़ की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं. इसमें 26 लाख का बैंक डिपॉजिट, 31 लाख के बॉन्ड और शेयर, 28 लाख का पीपीएफ, 55 लाख का लाइफ इंश्योरेंस आदि शामिल हैं. सबसे खास बात ये है कि सम्राट चौधरी की कोई देनदारी नहीं है.
2.बोलेरो से चलते हैं सम्राट चौधरी
एफिडेविट के मुताबिक, सम्राट चौधरी के पास 2023 मेक वाली बोलेरो नियो गाड़ी है. जिसका करेंट प्राइज़ 7 लाख रुपये के करीब है. सम्राट चौधरी के पास 6 लाख की कीमत के दो हथियार भी हैं. इनमें 4 लाख का NP बोर राइफल और 2 लाख का रिवॉल्वर शामिल है.
3.सम्राट चौधरी के पास कितना सोना-चांदी
सम्राट चौधरी के पास 200 ग्राम सोना है. जब एविडेविड दिया गया था तब इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये थे. उनकी पत्नी के पास भी 20 लाख का सोना है. इसके साथ ही उनके पास 500 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत 75 हजार रुपये है. इन टोटल सम्राट चौधरी के पास 1 करोड़ 98 लाख की चल संपत्ति है.
4.8 करोड़ की जम़ीन, लेकिन नहीं है अपना घर
सम्राट चौधरी के पास तारापुर में 6.8 एकड़ कृषि भूमि है जिसकी कीमत 3.28 करोड़ है, माणिकपुर में उनके पास 76 डिसमिल ज़मीन है जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपये है. तारापुर और खजपुरा में उनके पास करीब 1 एकड़ गैर-कृषि भूमि है. इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है. उनकी पत्नी के पास वैशाली में 1.9 एकड़ ज़मीन है. जिसकी कीमत 50 लाख है. उनकी पत्नी के पास 50 लाख की कीमत की एक कमर्शियल बिल्डिंग भी है. लेकिन दोनों के पास अपना खुद का घर नहीं है.
5.सम्राट चौधरी पढ़ाई-लिखाई और क्रिमिनल केसेस
एफिडेविट के मुताबिक, सम्राट चौधरी के पास कामराज यूनिवर्सिटी की डीलिट की उपाधि है. बिहार चुनाव के दौरान उनकी एजुकेशन और उम्र को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे. एफिडेविट में सम्राट चौधरी ने खुद पर दर्ज दो आपराधिक मामलों की जानकारी दी है. इनमें से एक मामला 2023 में पटना में दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है. वहीं, दूसरा मामला 2014 में तारापुर में दर्ज किया गया था. उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था.