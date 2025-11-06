FacebookTwitterYoutubeInstagram
1xBet घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

भारत

Bihar Election 2025 Photos: न उम्र हारी, न बीमारी.. हर किसी में लोकतंत्र के त्योहार का जोश, तस्वीरों में देखें बिहार चुनावी के रंग

Bihar Election 2025 Photos: बिहार विधानसभा चुनाव में न उम्र की परवाह और न बीमारी का डर दिखा. इस बार तो हर मतदाता ने लोकतंत्र के त्योहार में जोश से भाग लिया. इन तस्वीरों में युवाओं और बुजुर्गों के मतदान का उत्साह आप देख सकते हैं. 

Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 03:51 PM IST

1.Bihar Election Photos

Bihar Election Photos
1

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. राज्य में हो रहे मतदान को लोकतंत्र का त्योहार मानते हुए, लोग भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. इन तस्वीरों और दृश्यों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि न तो उम्र की अधिकता और न ही कोई शारीरिक चुनौती मतदाताओं के जोश को कम कर सकी है.

2.गांव की महिलाओं में भी दिखा जज्बा

गांव की महिलाओं में भी दिखा जज्बा
2

वोट देने और मतदान का अधिकार निभाने के लिए गांव की महिलाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है. वोट देने के बाद सभी ने फोटो क्लिक कराए, जो खूब वायरल हो रहा है.

3.विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी दिए वोट

विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी दिए वोट
3

विकलांग और शरीर से अक्षम लोगों ने भी वोट देकर अपना अधिकार पूरा किया है. बिहार के कोने-कोने से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देख आपको भी गर्व होगा. 

4.बुजुर्गों ने भी नहीं छोड़े मतदान के अधिकार

बुजुर्गों ने भी नहीं छोड़े मतदान के अधिकार
4

देश के प्रति प्रेम और राज्य के लिए नेता का सही चुनाव करने की जिम्मेदारी को घर के बुजुर्गों ने भी बखूबी निभाई है. वे बिमार हों या फिर लाचार अपने बहू-बेटे के साथ आकर सब ने वोट दिया.

5.Bihar Chunav Photos

Bihar Chunav Photos
5

कुछ जगहों पर वोट देने के बाद मतदाताओं को पौधे तो कुछ जगहों पर सर्टिफिकेट देकर उन्हें बधाई दी गई. 

6.घरेलू महिला भी नहीं रहीं पीछे

घरेलू महिला भी नहीं रहीं पीछे
6

वोट देने के लिए घर में काम कर रहीं महिलाएं भी समय पर केंद्र पहुंचीं और सभी ने अपने अधिकार बखूबी निभाए. ये दृश्य देखने में बेहद खूबसूरत लगा, जिसे ट्वीटर पर भी साझा किया जा रहा है. 

7.Selfie Point For Voters

Selfie Point For Voters
7

कई बूथ स्टेशनों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए. मतदान के बाद, युवा पीढ़ी से लेकर हर कोई एक सेल्फी लिए और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की. बिहार की यह व्यवस्था भी बेहद यूनिक लगी. 

8.Polling booth in muzaffarpur

Polling booth in muzaffarpur
8

मुजफ्फरपुर का पोलिंग बूथ सबसे आकर्षक और यूनिक रहा. इस बार का केंद्र लीची की थीम पर बनाया गया. मुजफ्फरपुर लीची के लिए काफी मशहूर है. ऐसे में, इसी थीम पर पोलिंग बूथ का डिजाइन बना देख नागरिक भी फोटो लेने का एक मौका नहीं छोड़े. 

