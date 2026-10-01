बारापुल्ला फेज-3 के पहले ही दिन थमी गाड़ियों की रफ्तार, जानें 4 KM लंबे जाम के पीछे की क्या है असली वजह

7 . क्या फायदा होगा इससे

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बारापुल्ला फेज-3 के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों का दक्षिण और मध्य दिल्ली आना-जाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक बने इस करीब 3.5 किलोमीटर लंबे रास्ते से अब वाहन चालकों को आईटीओ, रिंग रोड और डीएनडी के जाम से हटकर एक नया और बिना सिग्नल वाला सीधा रास्ता मिल गया है. इसका सीधा फायदा मयूर विहार के फेज-1, फेज-2, फेज-3 और चिल्ला गांव के निवासियों को मिलेगा, जिससे रोजाना नौकरी या दूसरे कामों के लिए दक्षिण दिल्ली जाने वाले लोगों का समय बचेगा और उन्हें जाम से बड़ी राहत मिलेगी. IANS Photo