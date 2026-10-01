बारापुल्ला फेज-3 के पहले ही दिन थमी गाड़ियों की रफ्तार, जानें 4 KM लंबे जाम के पीछे की क्या है असली वजह

भारत
Aman Upadhyay | Oct 01, 2026, 09:08 PM IST
1.3 से 4 KM लगा लंबा जाम
मयूर विहार से एम्स और दक्षिण दिल्ली की दूरी 15 मिनट में तय करने की उम्मीद से निकले वाहन चालकों के लिए पहला ही दिन आफत भरा रहा. बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर खुलने के तुरंत बाद 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और चालकों को 1 घंटे तक की देरी झेलनी पड़ी.
2.ट्रैफिक पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली ट्रैफिक के मुताबिक, इस भारी जाम की असली वजह बुनियादी ढांचा है. दरअसल, मयूर विहार की तरफ से आ रहा नया बारापुल्ला फेज-3 फ्लाईओवर तो शानदार 6-लेन का है, लेकिन जैसे ही यह पुराने बारापुल्ला फेज-2 से जुड़ता है, सड़क अचानक बहुत संकरी होकर सिर्फ 2-लेन की रह जाती है जिससे सारा ट्रैफिक वहीं फंस जाता है.
3.शिकायत मिलने के बाद पुलिस तैनात
सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बॉटलनेक पॉइंट्स पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. अधिकारियों का मानना है कि इस नए ट्रैफिक पैटर्न को सुचारू होने में लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा.
4.ट्रैफिक पुलिस को करना पड़ा डायवर्जन
हालात पर काबू पाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मयूर विहार की तरफ बैरिकेड्स लगा दिए और गाड़ियों को कुछ समय के लिए वापस NH-24 की तरफ डायवर्ट कर दिया. इस सब के बीच, वहां सड़क पर लगे PWD के टेंट और स्टेज के तामझाम ने बची-कुची कसर भी पूरी कर दी, जिससे गाड़ियों के आने-जाने का रास्ता बुरी तरह रुक गया और जाम और ज्यादा बढ़ गया.
5.नए रास्ते के चक्कर में फंसे लोग
नए कॉरिडोर के लालच में ज्यादातर लोगों ने बारापुल्ला रूट को चुन लिया, जिसका उल्टा नतीजा यह हुआ कि जहां रोजाना भारी जाम झेलने वाले NH-24 और DND एक्सप्रेसवे तो बिल्कुल खाली रहे, वहीं बारापुल्ला फ्लाईओवर पर अचानक गाड़ियों का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा. (सभी तस्वीरें ANI की फाइल फोटो हैं.)
6.बारापुल्ला फेज 3 क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 29 सितंबर को बारापुल्ला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई नेता और अधिकारी शामिल हुए. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि साल 2014 में मंजूर हुए इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत मयूर विहार से लेकर सराय काले खां तक 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया गया है. IANS Photo
7.क्या फायदा होगा इससे
बारापुल्ला फेज-3 के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों का दक्षिण और मध्य दिल्ली आना-जाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक बने इस करीब 3.5 किलोमीटर लंबे रास्ते से अब वाहन चालकों को आईटीओ, रिंग रोड और डीएनडी के जाम से हटकर एक नया और बिना सिग्नल वाला सीधा रास्ता मिल गया है. इसका सीधा फायदा मयूर विहार के फेज-1, फेज-2, फेज-3 और चिल्ला गांव के निवासियों को मिलेगा, जिससे रोजाना नौकरी या दूसरे कामों के लिए दक्षिण दिल्ली जाने वाले लोगों का समय बचेगा और उन्हें जाम से बड़ी राहत मिलेगी. IANS Photo