Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

1 . बैंकों का क्यो है अवकाश?

अक्टूबर का महीना ज्यादातर त्योहारों में ही गुजरा है. दशहरा, दिवाली और छठ समेत कई बड़े त्योहार इस महीने पड़े हैं. जिसकी वजह से बैंक का कामकाज भी ज्यादातर ठप रहा है. आखिरी हफ्ते में भी बैंक की छुट्टियां है. 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में 5 दिन बैंक बंद रहेंगे.