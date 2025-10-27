Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट
रईश खान | Oct 27, 2025, 11:16 PM IST
1.बैंकों का क्यो है अवकाश?
अक्टूबर का महीना ज्यादातर त्योहारों में ही गुजरा है. दशहरा, दिवाली और छठ समेत कई बड़े त्योहार इस महीने पड़े हैं. जिसकी वजह से बैंक का कामकाज भी ज्यादातर ठप रहा है. आखिरी हफ्ते में भी बैंक की छुट्टियां है. 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देश के कई हिस्सों में 5 दिन बैंक बंद रहेंगे.
2.27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कौन-कौन से त्योहार
जानकारी के मुताबिक, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच छठ पूजा (Chhath Puja), सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (Sardar Vallabhbhai Patel's birthday), कन्नड़ राज्योत्सव (Kannada Rajyothsava) और इगास बग्वाल है.
3.27-28 को कहां बंद रहेंगे बैंक
RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 27 अक्टूबर को कोलकाता, पटना और रांची में छठ पूजा की वजह से बैंक बंद रहीं. वहीं मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को भी पटना और रांची में बैंक नहीं खुलेंगे.
4.31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती
31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मदिन है. इस दिन अहमदाबाद में बैंकों की छुट्टी रहेगी. सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे.
5.1 नवंबर को बैंक क्यों रहेंगे बंद
1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव और इगास बगवाल का पर्व मनाया जाएगा. यह दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है. इस दिन बेंगलुरु और देहरादून में बैंकों की छुट्टी रहेगी. वहीं, 2 नवंबर को रविवार है. इस दिन पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.