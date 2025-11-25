FacebookTwitterYoutubeInstagram
सिल्क के कपड़े से बना है धर्मध्वज

भारत

भारत

Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप

Baba Vanga Predictions: बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं, AI के दबदबे, वैश्विक आर्थिक संकट और नवंबर में एलियन से पहले संपर्क की चेतावनी दी गई है, जिससे दुनिया में भय है.

Pragya Bharti | Nov 25, 2025, 08:03 AM IST

1.Baba Vanga Prediction for 2026

Baba Vanga Prediction for 2026
1

बुल्गारिया की नेत्रहीन रहस्यवादी बाबा वेंगा को 'बाल्कन की नॉस्त्रेदमस' कहा जाता है. 1996 में अपनी मृत्यु से पहले, उन्होंने दुनिया के लिए कई भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें 9/11 हमला, सोवियत संघ का विघटन और फुकुशिमा परमाणु आपदा जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं. अब साल 2026 को लेकर उनकी कुछ भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में हैं, जो वैश्विक स्तर पर बड़े संकटों का संकेत देती हैं. यहां 2026 के लिए बाबा वेंगा की पांच सबसे प्रमुख और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां दी गई हैं...

2.महायुद्ध और वैश्विक सत्ता का बदलाव

महायुद्ध और वैश्विक सत्ता का बदलाव
2

बाबा वेंगा ने 2026 को एक बड़े युद्ध का साल बताया है. उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र से एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है, जो धीरे-धीरे पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा और पश्चिमी ताकतों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. इस युद्ध के कारण वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि रूस से एक शक्तिशाली नेता का उदय होगा, जो वैश्विक मामलों में 'विश्व का स्वामी' बन सकता है.

3.एलियंस से पहली मुलाकात

एलियंस से पहली मुलाकात
3

बाबा वेंगा की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी अंतरिक्ष को लेकर है. उन्होंने दावा किया था कि नवंबर 2026 में मानव सभ्यता का पहली बार बाहरी जीवन यानी एलियंस से संपर्क होगा. उनके मुताबिक, एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा. इस घटना से दुनिया को यह पता चलेगा कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला नहीं है.

4.विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन

विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन
4

2026 को प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष बताया गया है. वेंगा ने चेतावनी दी थी कि इस साल बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिनमें भयंकर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और चरम जलवायु परिवर्तन शामिल हैं. उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, ये प्राकृतिक आफतें धरती के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पर्यावरण और जरूरी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचेगा.

5.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभुत्व

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रभुत्व
5

तकनीकी मोर्चे पर, बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2026 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाएगा. उनका दावा है कि इस साल AI मानव जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों, उद्योगों और यहां तक कि शासन-प्रणाली पर भी हावी होना शुरू कर देगा. इसका अर्थ है कि मशीनें मनुष्यों को आदेश देना शुरू कर देंगी, जिससे इंसान कहीं न कहीं तकनीक का गुलाम बन जाएगा.

6.गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट

गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट
6

वर्ष 2026 में एक गंभीर वित्तीय संकट आने की भी भविष्यवाणी की गई है. इस संकट को कुछ रिपोर्टों में 'कैश क्रश' नाम दिया गया है. बाबा वेंगा के अनुसार, इस साल दुनिया की डिजिटल और पारंपरिक मुद्रा प्रणाली में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र विफल हो सकता है और महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी. यह आर्थिक अस्थिरता लोगों के रोज़गार और जीवनशैली पर गहरा असर डालेगी.

