Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप

2 . महायुद्ध और वैश्विक सत्ता का बदलाव

2

बाबा वेंगा ने 2026 को एक बड़े युद्ध का साल बताया है. उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, पूर्वी क्षेत्र से एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है, जो धीरे-धीरे पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा और पश्चिमी ताकतों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. इस युद्ध के कारण वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि रूस से एक शक्तिशाली नेता का उदय होगा, जो वैश्विक मामलों में 'विश्व का स्वामी' बन सकता है.