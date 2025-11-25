Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

पंजाब- फाजिल्का में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, आरोपियों से हथगोले, पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त | पंजाब- फाजिल्का में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, आरोपियों से हथगोले, पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त | बिहार: शेखपुरा में भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत | संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों का सम्मान करें, सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए कार्य करना गलत है, इससे राजनीतिक लाभ हो सकता है, देश का भला नहीं!
राजा राम | Nov 25, 2025, 04:45 PM IST
1.श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया गया
शुभ मुहूर्त में हुए इस अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सप्त मंदिरों के दर्शन किए और फिर आरती संपन्न की. 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े धर्मध्वज के आरोहण के साक्षी बने 7000 से अधिक मेहमानों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने जीवन का अविस्मरणीय पल बताया.
2.विशिष्ट वास्तुकला को लेकर चर्चाएं तेज
ध्वजारोहण के बाद राम मंदिर के ढांचे और उसमें उपयोग हुई विशिष्ट वास्तुकला को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. खास तौर पर मंदिर में मौजूद 44 द्वार और 18 दरवाजों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है.
3.राम मंदिर परिसर में कुल 44 द्वार
दरअसल, 70.5 एकड़ में फैले विशाल राम मंदिर परिसर में कुल 44 द्वार बनाए गए हैं. इनमें से 18 द्वार ऐसे हैं, जिन पर वास्तविक दरवाजे लगाए गए हैं. बाकी द्वार केवल परिसर की संरचना और मार्गों का हिस्सा हैं, जिन पर कोई बंद करने वाला तंत्र नहीं है.
4.विशेष डिज़ाइन के साथ निर्मित
18 दरवाजों में भी विशेष कलाकारी देखने को मिलती है. इनमें से 14 दरवाजे स्वर्णजड़ित हैं, जबकि चार दरवाजे स्टोर एरिया के लिए बनाए गए हैं. ये सभी सागौन की मजबूत लकड़ी से तैयार किए गए हैं, जिन्हें हैदराबाद की कंपनी ने विशेष डिज़ाइन के साथ निर्मित किया है.
5.मंदिर में प्रवेश का केवल एक मुख्य मार्ग
भक्तों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश का केवल एक मुख्य मार्ग निर्धारित किया गया है, जो सुग्रीव किला की दिशा से होकर जाता है. वहीं राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ जैसे तीन अलग-अलग मार्ग भी तैयार किए गए हैं, ताकि भीड़ बढ़ने पर भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.