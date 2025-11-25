Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

5 . मंदिर में प्रवेश का केवल एक मुख्य मार्ग

भक्तों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रवेश का केवल एक मुख्य मार्ग निर्धारित किया गया है, जो सुग्रीव किला की दिशा से होकर जाता है. वहीं राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ जैसे तीन अलग-अलग मार्ग भी तैयार किए गए हैं, ताकि भीड़ बढ़ने पर भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

