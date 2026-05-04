बंगाल के लिए BJP का प्लान तैयार, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी मोदी सरकार

भारत
मोहम्मद साबिर | May 04, 2026, 09:55 PM IST
1.पीएम आवास योजना
बंगाल में बीजेपी ने अपनी पहली बार अपनी सरकार बना ली है. ऐसे में अब मोदी सरकार बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर सकती है. इस योजना के तहत गरीबों को पक्के घर मिल सकते हैं.
2.आयुष्मान भारत योजना
मोदी सरकार के आने के बाद अब बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है. मोदी सरकार बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.
3.पीएम मतस्य संपदा योजना
बंगाल में अब मोदी सरकार मछुआरों के लिए भी स्कीम लेकर आएगी. पीएम मतस्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को अब इस स्कीम का लाभ मिलेगा.
4.चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना
उत्तर बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के लिए मोदी सरकार ने पहले ही मुद्दा उठाया था. अब सरकार बनने के बाद चाय बागान श्रमिकों चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकेंगे.
5.पीएम फसल बीमा योजना
बीजेपी सरकार हमेशा से किसानों के लिए काफी कुछ करती है. वहीं अब मोदी सरकार बंगाल में भाजपा के जीतने के बाद पीएम फसल बीमा योजना लेकर आएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा.