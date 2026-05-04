बंगाल के लिए BJP का प्लान तैयार, 5 बड़ी योजनाओं का ऐलान करेगी मोदी सरकार

2 . आयुष्मान भारत योजना

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मोदी सरकार के आने के बाद अब बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है. मोदी सरकार बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.

