क्या आप दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों में हैं शामिल? सचमुच चौंका देंगे ये आंकड़े, ऐसे करें चेक

5 . आधी आबादी से ज्यादा अमीर होने के लिए कितने पैसे चाहिए?

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अगर आपके पास 85 लाख रुपये की कुल संपत्ति है, तो आप दुनिया के टॉप 10% अमीरों में आते हैं. 21 लाख रुपये की नेटवर्थ आपको दुनिया के ऊपरी 20% हिस्से में जगह दिला देती है. यह आंकड़ा सबसे ज्यादा हैरान करता है. अगर आपकी नेटवर्थ महज 4.25 लाख रुपये है, तो आप दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा अमीर हैं.