क्या आप दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों में हैं शामिल? सचमुच चौंका देंगे ये आंकड़े, ऐसे करें चेक

भारत
Gaurav Barar | May 17, 2026, 01:22 PM IST
1.दुनिया में अमीरी के मामले में आप कहां खड़े हैं?
अक्सर जब हम अमीरी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एलन मस्क, जेफ बेजोस या अंबानी-अडानी जैसे नाम आते हैं. हमें लगता है कि अमीर होने का मतलब है हजारों करोड़ की संपत्ति. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया की आबादी की तुलना में आप कहां खड़े हैं?
2.चौंका देंगे ये आंकड़े
मशहूर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अंकुर वारिकू ने अपने हालिया वीडियो में कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए हैं, जो आपकी सोच बदल देंगे. अंकुर वारिकू के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के टॉप अमीरों की श्रेणी में आने के लिए आपको उतना पैसा नहीं चाहिए जितना आप सोच रहे हैं.
3.नेटवर्थ का क्या है पैमाना?
सबसे पहले यह जान लें कि नेटवर्थ का मतलब केवल आपकी सैलरी नहीं है. इसमें आपके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर मार्केट में निवेश और आपकी हर वो संपत्ति शामिल है जिसकी कीमत है, बशर्ते उसमें से आपके कर्ज को घटा दिया गया हो.
4.आप कितने अमीर हैं?
वीडियो में साझा किए गए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. अगर आपकी कुल नेटवर्थ 9.35 करोड़ रुपये है, तो बधाई हो, आप इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के क्लब में शामिल हैं. दुनिया के सबसे अमीर 5% लोगों का हिस्सा बनने के लिए आपकी नेटवर्थ 1.7 करोड़ रुपये होनी चाहिए.
5.आधी आबादी से ज्यादा अमीर होने के लिए कितने पैसे चाहिए?
अगर आपके पास 85 लाख रुपये की कुल संपत्ति है, तो आप दुनिया के टॉप 10% अमीरों में आते हैं. 21 लाख रुपये की नेटवर्थ आपको दुनिया के ऊपरी 20% हिस्से में जगह दिला देती है. यह आंकड़ा सबसे ज्यादा हैरान करता है. अगर आपकी नेटवर्थ महज 4.25 लाख रुपये है, तो आप दुनिया की आधी आबादी से ज्यादा अमीर हैं.
6.इन आंकड़ों का क्या मतलब है?
इन आंकड़ों को देखकर दो बातें साफ होती हैं. पहली यह कि दुनिया में संपत्ति का असमान वितरण बहुत ज्यादा है. दूसरी यह कि हम अक्सर अपनी तुलना बहुत ऊंचे स्तर के लोगों से करते हैं और यह भूल जाते हैं कि बुनियादी सुविधाओं और थोड़ी सी बचत के साथ हम दुनिया की एक बड़ी आबादी से बेहतर स्थिति में हैं.
7.जाने-अनजाने दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल!
अगर आपके पास रहने को अपना घर है, थोड़ी बहुत सेविंग्स है और आप पर कोई बड़ा कर्ज नहीं है, तो संभावना है कि आप जाने-अनजाने दुनिया के टॉप 10% या 20% लोगों में पहले से ही शामिल हैं.
8.अमीर बनने और बने रहने के लिए क्या करें?
अंकुर वारिकू अक्सर अपने वीडियो में कहते हैं कि अमीर दिखना और अमीर होना, दो अलग बातें हैं. 1% के क्लब में पहुंचने के लिए केवल कमाना काफी नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग की ताकत को समझना जरूरी है.
9.जल्दी निवेश शुरू करें
जितना जल्दी आप निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा. टॉप 1% लोग अक्सर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाते हैं, न कि महंगी चीजों पर खर्च करने में. अपनी नेटवर्थ को गिरने से बचाने के लिए हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें.