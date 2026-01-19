गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

1 . Aparna Yadav Joined BJP

1

अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव करोड़ों की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं. इंग्लैंड से शिक्षित अपर्णा के पास जहां लग्जरी गाड़ियां हैं, वहीं प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस के दिग्गज हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार का हमेशा से वर्चस्व रहा है. इस परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव और नेताजी के छोटे बेटे प्रतीक यादव अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल और संपत्ति के कारण सुर्खियों में रहते हैं. चुनावी हलफनामों और रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दंपति के पास आय के कई स्रोत और करोड़ों की संपत्ति है.