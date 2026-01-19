FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

नितिन नबीन ने भरा नामांकन, बीजेपी को मिलने जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए इसके सियासी मायने

नितिन नबीन ने भरा नामांकन, बीजेपी को मिलने जा रहा है सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानिए इसके सियासी मायने

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World; मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

2016 में थीं MBBS की स्टूडेंट, 2017 में बनीं मिस इंडिया और फिर Miss World, मानुषी छिल्लर ने शेयर कीं 10 साल पुरानी यादें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर

HomePhotos

भारत

गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Aparna Yadav Net Worth: मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव की संपत्ति को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है. राजनीति और व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय इस महिला की लाइफस्टाइल और संपत्ति से जुड़ी विस्तृत जानकारी यहां दी गई है.

Pragya Bharti | Jan 19, 2026, 02:13 PM IST

1.Aparna Yadav Joined BJP

Aparna Yadav Joined BJP
1

अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव करोड़ों की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं. इंग्लैंड से शिक्षित अपर्णा के पास जहां लग्जरी गाड़ियां हैं, वहीं प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस के दिग्गज हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार का हमेशा से वर्चस्व रहा है. इस परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव और नेताजी के छोटे बेटे प्रतीक यादव अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल और संपत्ति के कारण सुर्खियों में रहते हैं. चुनावी हलफनामों और रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दंपति के पास आय के कई स्रोत और करोड़ों की संपत्ति है.

Advertisement

2.इंग्लैंड से उच्च शिक्षा और राजनीतिक करियर

इंग्लैंड से उच्च शिक्षा और राजनीतिक करियर
2

अपर्णा यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से करने के बाद ब्रिटेन की 'यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर' से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है. वह एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका भी हैं. समाजवादी पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली अपर्णा अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हिस्सा हैं.
 

3.करोड़ों की चल-अचल संपत्ति

करोड़ों की चल-अचल संपत्ति
3

चुनावी हलफनामों के अनुसार, अपर्णा और प्रतीक की कुल संपत्ति ₹22 करोड़ से भी अधिक आंकी गई है. अपर्णा यादव के पास करोड़ों के गहने और बैंक बैलेंस है. प्रतीक यादव के पास लखनऊ और आसपास के इलाकों में कई कीमती जमीनें और कमर्शियल संपत्तियां हैं.
 

4.लग्जरी कारों का शौक

लग्जरी कारों का शौक
4

इस परिवार को महंगी गाड़ियों का काफी शौक है. प्रतीक यादव के पास दुनिया की सबसे तेज कारों में शुमार 'लेम्बोर्गिनी हुराकन' (Lamborghini Huracan) है, जिसकी कीमत लगभग ₹5 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. इसके अलावा उनके काफिले में कई अन्य प्रीमियम एसयूवी (SUVs) भी शामिल हैं.
 

TRENDING NOW

5.कर्ज और देनदारियां

कर्ज और देनदारियां
5

संपत्ति के साथ-साथ हलफनामे में उनकी देनदारियों का भी जिक्र मिलता है. प्रतीक यादव ने अपने बिजनेस विस्तार के लिए विभिन्न बैंकों और व्यक्तिगत स्रोतों से कर्ज भी ले रखा है. रोचक तथ्य यह है कि प्रतीक ने अपने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी लोन लिया था, जिसकी चर्चा मीडिया में काफी रही थी.
 

6.सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता

सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता
6

अपर्णा यादव न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं. वह 'बियॉन्ड चैरिटी' नामक संस्था के जरिए महिलाओं और पशुओं के कल्याण के लिए काम करती हैं. उनकी यह छवि उन्हें युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है.
 

7.अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की प्रॉपर्टी

अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की प्रॉपर्टी
7

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं. वह लखनऊ में एक आलीशान जिम 'द आयरन कोर फिट' के मालिक हैं. इसके अलावा, उनका रियल एस्टेट में बड़ा निवेश है, जिससे उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा आता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
Junk Food Side Effects: चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
चाइनीज फूड मोमोज और चाऊमीन बढ़ा रहे हैं डायबिटीज का खतरा, हार्ट पर भी पड़ता है बुरा असर
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement