गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव

Pragya Bharti | Jan 19, 2026, 02:13 PM IST
1.Aparna Yadav Joined BJP
अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव करोड़ों की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं. इंग्लैंड से शिक्षित अपर्णा के पास जहां लग्जरी गाड़ियां हैं, वहीं प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस के दिग्गज हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार का हमेशा से वर्चस्व रहा है. इस परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव और नेताजी के छोटे बेटे प्रतीक यादव अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल और संपत्ति के कारण सुर्खियों में रहते हैं. चुनावी हलफनामों और रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दंपति के पास आय के कई स्रोत और करोड़ों की संपत्ति है.
2.इंग्लैंड से उच्च शिक्षा और राजनीतिक करियर
अपर्णा यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से करने के बाद ब्रिटेन की 'यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर' से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है. वह एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका भी हैं. समाजवादी पार्टी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली अपर्णा अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का हिस्सा हैं.
3.करोड़ों की चल-अचल संपत्ति
चुनावी हलफनामों के अनुसार, अपर्णा और प्रतीक की कुल संपत्ति ₹22 करोड़ से भी अधिक आंकी गई है. अपर्णा यादव के पास करोड़ों के गहने और बैंक बैलेंस है. प्रतीक यादव के पास लखनऊ और आसपास के इलाकों में कई कीमती जमीनें और कमर्शियल संपत्तियां हैं.
4.लग्जरी कारों का शौक
इस परिवार को महंगी गाड़ियों का काफी शौक है. प्रतीक यादव के पास दुनिया की सबसे तेज कारों में शुमार 'लेम्बोर्गिनी हुराकन' (Lamborghini Huracan) है, जिसकी कीमत लगभग ₹5 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है. इसके अलावा उनके काफिले में कई अन्य प्रीमियम एसयूवी (SUVs) भी शामिल हैं.
5.कर्ज और देनदारियां
संपत्ति के साथ-साथ हलफनामे में उनकी देनदारियों का भी जिक्र मिलता है. प्रतीक यादव ने अपने बिजनेस विस्तार के लिए विभिन्न बैंकों और व्यक्तिगत स्रोतों से कर्ज भी ले रखा है. रोचक तथ्य यह है कि प्रतीक ने अपने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी लोन लिया था, जिसकी चर्चा मीडिया में काफी रही थी.
6.सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता
अपर्णा यादव न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं. वह 'बियॉन्ड चैरिटी' नामक संस्था के जरिए महिलाओं और पशुओं के कल्याण के लिए काम करती हैं. उनकी यह छवि उन्हें युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है.
7.अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की प्रॉपर्टी
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं. वह लखनऊ में एक आलीशान जिम 'द आयरन कोर फिट' के मालिक हैं. इसके अलावा, उनका रियल एस्टेट में बड़ा निवेश है, जिससे उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा आता है.
