भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला

1 . अंगुलिमाल डाकू

प्राचीन भारत के घने जंगलों में एक समय ऐसा भी था जब अंगुलिमाल नाम का एक डाकू पूरे इलाके में दहशत का पर्याय बन चुका था. राहगीरों पर उसके हमले इतने निर्मम होते थे कि लोग जंगल से गुजरने का नाम तक नहीं लेते थे. उसकी क्रूरता का सबसे भयावह रूप था, मारे गए लोगों की उंगलियों की बनी माला, जिसे वह अपने गले में धारण करता था.

