भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला

भारत
राजा राम | Nov 21, 2025, 10:33 PM IST
1.अंगुलिमाल डाकू
प्राचीन भारत के घने जंगलों में एक समय ऐसा भी था जब अंगुलिमाल नाम का एक डाकू पूरे इलाके में दहशत का पर्याय बन चुका था. राहगीरों पर उसके हमले इतने निर्मम होते थे कि लोग जंगल से गुजरने का नाम तक नहीं लेते थे. उसकी क्रूरता का सबसे भयावह रूप था, मारे गए लोगों की उंगलियों की बनी माला, जिसे वह अपने गले में धारण करता था.
2.पूरे इलाके में दहशत का पर्याय
स्थानीय निवासियों के लिए अंगुलिमाल का नाम ही भय का प्रतीक था. गांव वाले मानते थे कि जो भी उसके रास्ते में आया, उसकी जान बचना असंभव था. धीरे-धीरे उसकी हिंसा इतनी बढ़ गई कि सैकड़ों लोग उसकी निर्ममता का शिकार बने.
3.अंगुलिमाल को गहराई से झकझोर दिया
इसी बीच एक दिन एक महान संत ने बिना भय के उसी जंगल की राह पकड़ी. यह और कोई नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने शांत मन और करुणा से भरे शब्दों के साथ इस क्रूर डाकू का सामना किया. कहा जाता है कि बुद्ध के धैर्य और शिक्षा ने अंगुलिमाल को गहराई से झकझोर दिया.
4.अहिंसा का अनुयायी बन गया
बुद्ध से हुई इस मुलाकात ने अंगुलिमाल के जीवन की दिशा ही बदल दी. जिस व्यक्ति ने वर्षों तक हिंसा की राह पर चलकर आतंक फैलाया था, वही धीरे-धीरे सत्य और अहिंसा का अनुयायी बन गया.
5.चमत्कारिक परिवर्तन
अंगुलिमाल की यह कहानी साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, करुणा और शिक्षा किसी भी व्यक्ति के भीतर चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है.