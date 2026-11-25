5 . शेयर बाजार में भी लगा है पैसा

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पटना में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बनाई गई कंपनी डार्प कंस्ट्रक्शन (JV) में उनकी 34.37 परसेंट हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत लगभग 10.19 करोड़ रुपये है. उनकी पत्नी के पोर्टफोलियो में 21 लाख रुपये के शेयर हैं. उनकी पत्नी के पास करीब 37 लाख रुपये बीमा पॉलिसी हैं. अनंत सिंह के ऊपर हालांकि 25 करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज भी है. हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके व परिवार के पास 50 लाख रुपये कैश, जबकि तमाम बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा राशि है. (Photo: IANS)