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Parinay Kumar | Nov 25, 2026, 01:43 PM IST
1.चर्चा में शिवांगी की शादी
Anant Singh Net Worth: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी सुर्खियों में है. 25 नवंबर को होने वाली इस शाही शादी में अनंत सिंह करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं. शादी का मुख्य आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी है, जिसके विजेता तो उपहार के रूप में महिंद्रा थार दी जाएगी. अलग-अलग राज्यों से इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कई नस्लों के घोड़े अनंत सिंह के पैतृक गांव पहुंच चुके हैं.
2.150 तरह के बन रहे पकवान
शादी में 5 लाख से ज्यादा मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. वहीं, उनके लिए 150 से ज्यादा पकवान बनाए जा रहे हैं. अतिथियों के स्वागत के लिए 50 लाख से ज्यादा गुलाब जामुन बनाए गए हैं. अनंत सिंह ने हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले मेहमानों के लिए हेलीपैड का निर्माण भी करवाया है. उन्होंने अपने होने वाले दामाद को 3 करोड़ से ज्यादा की डिफेंडर कार गिफ्ट की है. (Photo: X)
3.कितनी संपत्ति के मालिक हैं अनंत सिंह?
बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च करने वाले बाहुबली विधायक अनंत सिंह की संपत्ति आखिर कितनी है? उन्हें एक विधायक के तौर पर कितनी सैलरी मिलती है? अनंत सिंह ने पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति घोषित की थी. (Photo: IANS)
4. पत्नी नीलम भी कम अमीर नहीं
अनंत सिंह की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. 'माय नेता डॉट कॉम' पर मौजूद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दाखिल उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक,अनंत सिंह और उनकी पत्नी के पास कुल 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. इसमें बताया गया है कि उनके और पत्नी नीलम के पास 86 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है. (Photo: IANS)
5.शेयर बाजार में भी लगा है पैसा
पटना में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बनाई गई कंपनी डार्प कंस्ट्रक्शन (JV) में उनकी 34.37 परसेंट हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत लगभग 10.19 करोड़ रुपये है. उनकी पत्नी के पोर्टफोलियो में 21 लाख रुपये के शेयर हैं. उनकी पत्नी के पास करीब 37 लाख रुपये बीमा पॉलिसी हैं. अनंत सिंह के ऊपर हालांकि 25 करोड़ रुपये के आसपास का कर्ज भी है. हलफनामे में उन्होंने बताया था कि उनके व परिवार के पास 50 लाख रुपये कैश, जबकि तमाम बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा राशि है. (Photo: IANS)
6.अनंत सिंह के पास कितनी गाड़ियां?
अनंत सिंह के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं. इनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर सिग्मा, महिंद्रा थार LXD और महिंद्रा XUV 500 शामिल हैं. अनंत सिंह के पास लाखों रुपये के घोड़े, गाय और भैंस भी हैं. इसके साथ-साथ उनके पास 6 करोड़ रुपये की खेती की जमीन और 25 करोड़ रुपये की दूसरी जमीन है. (Photo: IANS)
7.करोड़ों का है घर
'माय नेता डॉट कॉम' के मुताबिक, अनंत सिंह 10 करोड़ रुपये की कमर्शियल बिल्डिंग के भी मालिक हैं. वहीं, उनकी पत्नी नीलम के पास 13 करोड़ रुपये की बिल्डिंग है. उनके और नीलम दोनों के पास दो घर हैं, जिनमें से हर एक की कीमत करीब 3.4 करोड़ है. (Photo: IANS)
8.कितनी मिलती है सैलरी?
बिहार में विधायक के तौर पर अनंत सिंह को सैलरी और भत्ते मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपये महीने से अधिक मिलते हैं. इसके अलावा निजी सहायक रखने के लिए भी उन्हें 40,000 रुपये प्रति माह के साथ-साथ 15,000 रुपये का मंथली का स्टेशनरी भत्ता भी दिया जाता है. एक विधायक के तौर पर उन्हें 30,000 यूनिट बिजली हर वित्तीय वर्ष में फ्री मिलती है. (Photo: IANS)
9.कौन हैं अनंत सिंह के दामाद?
ऋषिकेश कुमार पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं. उनका परिवार अब पटना में रहता है. उनका पुश्तैनी गांव घोड़ाटाप है. उनके पिता रणविजय कुमार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में कमांडेंट हैं. शादी के वायरल हो रहे कार्ड के मुताबिक, ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है. बताया जा रहा है कि वह लगभग 11 साल से US में रह रहे हैं और वहां कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सीनियर पोस्ट पर हैं. (Photo: X)