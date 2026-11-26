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Parinay Kumar | Nov 26, 2026, 11:58 AM IST
1.अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी
Anant Singh Daughter Wedding Photos: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी और ऋषिकेश कुमार शादी के बंधन में बंध गए हैं. यह शाही शादी मोकामा से विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में संपन्न हुई. बताया जा रहा है कि शादी में 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए. शिवांगी और ऋषिकेश की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
2.विदेशों से भी पहुंचे मेहमान
न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शिवांगी की शादी में शामिल होने के लिए बिहार के अलग-अलग हिस्सों, अन्य राज्यों और यहां तक कि विदेशों से भी हजारों मेहमान पहुंचे थे. शादी की खास तैयारी भी गई थी.
3.दूल्हे की डिफेंडर से एंट्री
दूल्हे ऋषिकेश की एंट्री ने सबका ध्यान खींचा. ऋषिकेश ने सजी-धजी Defender से एंट्री मारी. 3 करोड़ रुपये का यह डिफेंडर अनंत सिंह ने ही अपने दामाद को तिलक के दिन गिफ्ट किया था.
4.बेहद खूबसूरत लगी जोड़ी
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी और ऋषिकेश शादी के बाद एक साथ बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आए. विवाह की रस्में पूरी होने के बाद सामने आई तस्वीर में शिवांगी की मांग में सिंदूर सजा हुआ दिख रहा. इस दौरान शादी की पारंपरिक रस्में भी निभाई गईं.
5.जयमाल की तस्वीरों ने खींचा ध्यान
जयमाल की तस्वीरों ने भी सबका ध्यान खींचा. भारी भीड़ के बीच शिवांगी ने जीवनसाथी ऋषिकेश कुमार के गले में जयमाला डाली. इसके बाद ऋषिकेश ने भी शिवांगी को जयमाला पहनाई.
6.तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल
जयमाल के दौरान शिवांगी सिंह ने मरून रंग का लहंगा पहना था, जबकि फेरों और सिंदूरदान की रस्म के लिए उन्होंने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी. वरमाला के समय ऋषिकेश पारंपरिक हल्की गुलाबी शेरवानी में खूब जंचे. उन्होंने लाइट पिंक कलर की शेरवानी, सफेद पजामा और सिर पर गुलाबी साफा बांधा था.
7.कौन हैं अनंत सिंह के दामाद?
ऋषिकेश कुमार पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं. उनका परिवार अब पटना में रहता है. उनका पुश्तैनी गांव घोड़ाटाप है. उनके पिता रणविजय कुमार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में कमांडेंट हैं. शादी के वायरल हो रहे कार्ड के मुताबिक, ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है. बताया जा रहा है कि वह लगभग 11 साल से US में रह रहे हैं और वहां कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सीनियर पोस्ट पर हैं. (सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से ली गई हैं)