7 . कौन हैं अनंत सिंह के दामाद?

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ऋषिकेश कुमार पटना जिले के बिहटा के रहने वाले हैं. उनका परिवार अब पटना में रहता है. उनका पुश्तैनी गांव घोड़ाटाप है. उनके पिता रणविजय कुमार सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में कमांडेंट हैं. शादी के वायरल हो रहे कार्ड के मुताबिक, ऋषिकेश ने अमेरिका के अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है. बताया जा रहा है कि वह लगभग 11 साल से US में रह रहे हैं और वहां कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सीनियर पोस्ट पर हैं. (सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से ली गई हैं)