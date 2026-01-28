Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

भारत
Pragya Bharti | Jan 28, 2026, 12:34 PM IST
1.Who is Ajit Pawar Wife
महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे. बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय हुए विमान हादसे में उनकी जान चली गई. इस दुखद घड़ी में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की चर्चा हर ओर हो रही है, जिन्होंने हर सुख-दुख में अजित दादा का साथ निभाया. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीए की पत्नी कौन हैं और क्या करती हैं.
2.Sunetra Pawar Kaun hain
सुनेत्रा पवार, पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल की बेटी हैं, जिनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ और 1985 में उनका विवाह अजित पवार से हुआ. वे केवल एक 'पॉलिटिकल वाइफ' तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई. जून 2024 में वे महाराष्ट्र से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं. 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी चुनावी जंग ने पूरे देश का ध्यान खींचा था.
3.क्या करती हैं सुनेत्रा पवार?
अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, सामाजिक कामों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एनसीपी से जुड़ी रहीं और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद के रूप में भी काम कर कर रही हैं. इसके अलावा वे बारामती टेक्सटाइल कंपनी की अध्यक्ष भी हैं. चुनावी समय में वे पति अजीत पवार के साथ रैलियों और जनसंपर्क अभियानों में भी नजर आती थीं. इस वजह से उनकी राजनीतिक समझ साफ झलकती थी.
4.समाजसेविका भी हैं सुनेत्रा पवार
EFOI की संस्थापक: सुनेत्रा पवार ने 2010 में 'एनवायरनमेंटल फोरम ऑफ इंडिया' (EFOI) की नींव रखी, जो जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है.
शिक्षा के क्षेत्र में योगदान: वे प्रसिद्ध संस्थान 'विद्या प्रतिष्ठान' की ट्रस्टी के रूप में ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सक्रिय रहीं.
5.पारिवारिक पृष्ठभूमि और विवाद
अजित और सुनेत्रा पवार के दो बेटे हैं- पार्थ और जय पवार. सुनेत्रा पवार का जीवन केवल उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रहा, उन्हें कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मामले में उन पर गंभीर आरोप लगे थे, हालांकि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी.
6.पति के निधन के बाद सुनेत्रा पवार की जिम्मेदारियां
आज अजित पवार के अचानक चले जाने से पवार साम्राज्य में जो खालीपन आया है, उसे भरना नामुमकिन है. सुनेत्रा पवार के कंधों पर अब न केवल परिवार, बल्कि अजित दादा की विरासत को आगे ले जाने की भी बड़ी जिम्मेदारी है.
