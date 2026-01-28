Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र

6 . इस मॉडल का था अजित पवार का प्लेन

शुरुआती जांच के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे. वह एक Learjet 45 मॉडल का बिजनेस जेट था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. विमान का संचालन VSR Ventures Pvt Ltd द्वारा किया जा रहा था. लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से उतर गया और चट्टान से टकराने के बाद क्रैश हो गया था. इसी के बाद प्लेन में आग लगी.

