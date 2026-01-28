Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र

भारत
नितिन शर्मा | Jan 28, 2026, 11:46 AM IST
1.रोंगटे खड़े कर देंगी तस्वीरें
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन था. इसमें सवार होकर अजित पवार जनसभा का संबोधन करने जा रहे थे. इसीदौरान बारामती में प्लेन क्रैश हो गया. विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है. वहीं इतना भयानक मंजर था कि तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
2.धमाके के साथ लगी आग
मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि जब प्लेन क्रैश हुआ. तब हम मौके पर मौजूद थे. प्लेन अचानक से नीचे गिरता दिखाई दिया. इसके जमीन से टकराते ही बहुत तेज धमाका हुआ.
3.देखते ही देखते आग का गोला बन गया प्लेन
बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैशन एक झटके में आग का गोला बन गया. किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. अचानक हुए तेज धमाके से आसपास के लोग भी घबरा गये. लोगों की मानें तो प्लेन में एक के बाद एक 4 से 5 धमाके हुए. इसके साथ ही आग बढ़ती गई.
4.जमीन हो गई काली
आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है. उसमें धमाका होते ही बुरी तरह आग लग गई. इससे जमीन भी काली पड़ गई. प्लेन गिरने वाली जगह के आसपास पूरी तरह काला जला हुआ एरिया दिख रहा है.
5.मौके पर पहुंचे बहुत से लोग, लेकिन नहीं कर पाये मदद
लोगों की मानें तो प्लेन क्रैश होने के बाद तेज धमाका हुआ. इसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आकर जमा हो गये, लेकिन आग इतनी तेज थी कि लोग चाहकर भी किसी को बचा नहीं सके. किसी को प्लेन से निकाल नहीं पाये.
6.इस मॉडल का था अजित पवार का प्लेन
शुरुआती जांच के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे. वह एक Learjet 45 मॉडल का बिजनेस जेट था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. विमान का संचालन VSR Ventures Pvt Ltd द्वारा किया जा रहा था. लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से उतर गया और चट्टान से टकराने के बाद क्रैश हो गया था. इसी के बाद प्लेन में आग लगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से