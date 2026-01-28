FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हादसे की उच्चस्तरीय जांच हो-लालू यादव | एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ठीक था- VSR, हादसे पर विमान मालिक वीके सिंह ने कहा, विमान में किसी तरह की खराबी नहीं थी-VSR

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजीत दादा

पिता की राह पर चलते तो बॉलीवुड में होते, चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलकर महाराष्ट्र के पावर सेंटर बने अजीत दादा

40 करोड़ का फाइटर प्लेन तीन साल में दूसरी बार हुआ क्रैश, अब इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही जांच एजेंसियां

40 करोड़ का फाइटर प्लेन तीन साल में दूसरी बार हुआ क्रैश, अब इन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही जांच एजेंसियां

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन जारी! यहां देखें बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर की लिस्ट

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन जारी! यहां देखें बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर की लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

HomePhotos

भारत

Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र

महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करने जा रहे डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में प्लेन क्रैश कर गया. इसमें अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई. इससे राजनीतिक गलियारों में मायूसी छा गई है. वहीं जिसने भी प्लेन क्रैश का यह खौफनाक मंजर देखा वह हैरान रह गया. देखिये इसकी कुछ तस्वीरें...

नितिन शर्मा | Jan 28, 2026, 11:46 AM IST

1.रोंगटे खड़े कर देंगी तस्वीरें

रोंगटे खड़े कर देंगी तस्वीरें
1

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन था. इसमें सवार होकर अजित पवार जनसभा का संबोधन करने जा रहे थे. इसीदौरान बारामती में प्लेन क्रैश हो गया. विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है. वहीं इतना भयानक मंजर था कि तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Advertisement

2.धमाके के साथ लगी आग

धमाके के साथ लगी आग
2

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि जब प्लेन क्रैश हुआ. तब हम मौके पर मौजूद थे. प्लेन अचानक से नीचे गिरता दिखाई दिया. इसके जमीन से टकराते ही बहुत तेज धमाका हुआ.

3.देखते ही देखते आग का गोला बन गया प्लेन

देखते ही देखते आग का गोला बन गया प्लेन
3

बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैशन एक झटके में आग का गोला बन गया. किसी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. अचानक हुए तेज धमाके से आसपास के लोग भी घबरा गये. लोगों की मानें तो प्लेन में एक के बाद एक 4 से 5 धमाके हुए. इसके साथ ही आग बढ़ती गई. 

4.जमीन हो गई काली

जमीन हो गई काली
4

आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है. उसमें धमाका होते ही बुरी तरह आग लग गई. इससे जमीन भी काली पड़ गई. प्लेन गिरने वाली जगह के आसपास पूरी तरह काला जला हुआ एरिया दिख रहा है.

TRENDING NOW

5.मौके पर पहुंचे बहुत से लोग, लेकिन नहीं कर पाये मदद

मौके पर पहुंचे बहुत से लोग, लेकिन नहीं कर पाये मदद
5

लोगों की मानें तो प्लेन क्रैश होने के बाद तेज धमाका हुआ. इसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर आकर जमा हो गये, लेकिन आग इतनी तेज थी कि लोग चाहकर भी किसी को बचा नहीं सके. किसी को प्लेन से निकाल नहीं पाये.

6.इस मॉडल का था अजित पवार का प्लेन

इस मॉडल का था अजित पवार का प्लेन
6

शुरुआती जांच के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जिस प्लेन में सवार थे. वह एक  Learjet 45 मॉडल का बिजनेस जेट था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-SSK है. विमान का संचालन VSR Ventures Pvt Ltd द्वारा किया जा रहा था. लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से उतर गया और चट्टान से टकराने के बाद क्रैश हो गया था. इसी के बाद प्लेन में आग लगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
MORE
Advertisement
धर्म
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
MORE
Advertisement