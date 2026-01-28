FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

'शिपिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज', निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही-राष्ट्रपति, स्पेस भी भारत की पहुंच से दूर नहीं-राष्ट्रपति, 'देश की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र' | हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं- राष्ट्रपति, ऑपरेशन सिंदूर में सेना का शौर्य दिखा-राष्ट्रपति, हमारी सेना ने आतंकी अड्डे तबाह किए-राष्ट्रपति, नक्सलियों का अब खात्मा हो रहा है-राष्ट्रपति, 'वो दिन दूर नहीं, जब आतंक का भी खात्मा होगा' | 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं- राष्ट्रपति, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-राष्ट्रपति, देश के विकास में नारी शक्ति आगे खड़ी-राष्ट्रपति, 'मेरी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है', सरकार ने जी राम जी कानून बनाया-राष्ट्रपति | भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- राष्ट्रपति, बजट सत्र पर राष्ट्रपति का अभिभाषण LIVE, '25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले', भारत ने हर क्षेत्र में नींव मजबूत की-राष्ट्रपति, GST के क्षेत्र में एतिहासिक सुधार- राष्ट्रपति

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

वो दिन जब सबको चौंकाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र बन गए थे अजित पवार

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला VIDEO आया सामने, आग का गोला बना विमान

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार के प्लेन क्रैश का पहला VIDEO आया सामने, आग का गोला बना विमान

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..

Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..

Ajit Pawar Networth: डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार

Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?

Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?

HomePhotos

भारत

Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजित पवार का विमान हादसे में दुखद निधन हो गया है. बारामती जाते समय हुए इस क्रैश में प्लेन ने आग पकड़ ली, जिससे राजनीति के इस नेता की जान चली गई.

Pragya Bharti | Jan 28, 2026, 11:08 AM IST

1.Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Death
1

महाराष्ट्र की राजनीति के 'दादा' कहे जाने वाले अजित पवार का जाना राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है. बारामती के विकास की धुरी रहे अजित पवार ने सहकारी संस्थाओं से लेकर उपमुख्यमंत्री के पद तक का सफर अपनी मेहनत और कड़क मिजाज के दम पर तय किया. आज जब वे हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके पीछे एक ऐसा राजनीतिक परिवार और विरासत है जो दशकों से राज्य की सेवा में जुटी है. इसी के साथ चलिए जानते हैं कि अजित पवार के परिवार में और कौन-कौन हैं..

Advertisement

2.कैसे हुई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मौत?

कैसे हुई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मौत?
2

महाराष्ट्र की राजनीति से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के कद्दावर नेता अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि बारामती जाते समय उनके विमान में तकनीकी खराबी आई और क्रैश लैंडिंग के तुरंत बाद प्लेन में भीषण आग लग गई. इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.
 

3.अजित पवार के परिवार में कौन-कौन हैं?

अजित पवार के परिवार में कौन-कौन हैं?
3

अजित पवार का निजी जीवन हमेशा उनके परिवार के इर्द-गिर्द रहा. उनके परिवार में मुख्य सदस्य:-
पत्नी सुनेत्रा पवार: सुनेत्रा न केवल उनकी जीवनसंगिनी थीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी उनकी सबसे बड़ी ताकत थीं. वे अक्सर चुनावी रैलियों और सामाजिक कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं.
बेटे पार्थ और जय पवार: उनके बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. छोटे बेटे जय पवार पारिवारिक व्यवसाय और संगठन में हाथ बटाते हैं.

4.शरद पवार के साथ अनूठा रिश्ता

शरद पवार के साथ अनूठा रिश्ता
4

अजित पवार, मराठा राजनीति के दिग्गज शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के पुत्र थे. पिता के देहांत के बाद अजित पवार के लिए उनके चाचा शरद पवार ही पिता तुल्य और राजनीतिक गुरु बने. हालांकि बाद के वर्षों में उनके बीच राजनीतिक दूरियां आईं, लेकिन पारिवारिक स्तर पर पवार परिवार हमेशा एक धागे में पिरोया हुआ दिखा. उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के साथ भी उनके रिश्ते उतार-चढ़ाव के बावजूद गहरे थे.
 

TRENDING NOW

5.अजित पवार के बड़े भाई

अजित पवार के बड़े भाई
5

भाई और अन्य सगे-संबंधी अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार एक सफल व्यवसायी हैं. भले ही श्रीनिवास राजनीति से दूर रहे, लेकिन अजित दादा अक्सर महत्वपूर्ण फैसलों में अपने भाई की सलाह लेते थे. उनके निधन से आज पवार परिवार के साथ-साथ महाराष्ट्र के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना अभिभावक खो दिया है.
 

6.शून्य से शिखर तक का सफर

शून्य से शिखर तक का सफर
6

22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार का शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा. पिता के निधन के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ी और खेती व सहकारिता की जिम्मेदारी संभाली. 1982 में एक चीनी कारखाने के बोर्ड सदस्य से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद तक ले गया. उन्हें "बारामती के विकास पुरुष" के रूप में याद किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
Ajit Pawar Networth: डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार
डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ अमीर नेताओं में होती थी गिनती, जानें कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गये अजित पवार
Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?
Arijit Singh Net Worth: सुरों के सरताज और कमाई में भी नंबर 1 हैं अरिजीत सिंह, 1 लाइव शो के लिए कितना करते हैं चार्ज?
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
MORE
Advertisement