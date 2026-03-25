Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

2 . 'किंगमेकर' की भूमिका में रहे

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बदरुद्दीन अजमल लंबे समय से असम में 'किंगमेकर' की भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चुनौती अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की है. दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. उनके अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. यहां तक कि खुद अजमल अपनी परंपरागत सीट धुबरी से 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए थे. (फोटो: Social media)

