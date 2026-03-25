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Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

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Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

Badruddin Ajmal Net Worth: बदरुद्दीन अजमल ने अपने चुनावी हलफनामे में 169 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति और 4.45 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित की है. यानी पिछले दस सालों में उनकी संपत्ति में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

रईश खान | Mar 25, 2026, 04:32 PM IST

1.असम में कब होगा चुनाव?

असम में कब होगा चुनाव?
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असम विधानसभा चुनाव में भले ही सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा हो, लेकिन अहम रोल में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) भी रही है, जो बीजेपी-कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचने का खेल बिगाड़ती रही है. AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हैं. उन्होंने साफ कहा कि 9 अप्रैल को जनता बीजेपी की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार को उखाड़ने के लिए मतदान करने पहुंचेगी. (फोटो: Social media)
 

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2.'किंगमेकर' की भूमिका में रहे

'किंगमेकर' की भूमिका में रहे
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बदरुद्दीन अजमल लंबे समय से असम में 'किंगमेकर' की भूमिका में रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चुनौती अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने की है. दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. उनके अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. यहां तक कि खुद अजमल अपनी परंपरागत सीट धुबरी से 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए थे. (फोटो: Social media)
 

3.2021 चुनाव में AIUDF ने कितनी सीटें जीती थीं?

2021 चुनाव में AIUDF ने कितनी सीटें जीती थीं?
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बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में AIUDF का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था. AIUDF ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी. पार्टी को लगभग 9.3% वोट मिले थे. असम में लगभग 35% मुस्लिम आबादी है. यही वजह है कि अजमल को इस वोटबैंक का सबसे बड़ा 'गेटकीपर' माना जाता है. (फोटो: Social media)
 

4.कितने अमीर हैं बदरुद्दीन अजमल: Badruddin Ajmal Net Worth

कितने अमीर हैं बदरुद्दीन अजमल: Badruddin Ajmal Net Worth
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बदरुद्दीन अजमल ने अपने चुनावी हलफनामे में 169 करोड़ से ज्यादा की कुल संपत्ति और 4.45 करोड़ रुपये की देनदारी घोषित की है. नामांकन पत्र के साथ दिए एफिडेविट उन्होंने बताया कि उनके पास करीब 52.43 करोड़ रुपये चल संपत्ति और लगभग 149.12 करोड़ रुपये अचल संपत्ति है. (फोटो: Social media)
 

TRENDING NOW

5.अजमल की पत्नी के पास कितनी संपत्ति?

अजमल की पत्नी के पास कितनी संपत्ति?
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बदरुद्दीन अजमल की पत्नी रिजवाना अजमल (Rizwaana Badruddin Ajmal) के पास करीब 31.08 लाख रुपये की चल संपत्ति और करीब 6.82 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. इसके अलावा AIUDF चीफ ने 4.45 करोड़ रुपये की लायबिलिटीज का भी खुलासा किया है. जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से लिए गए लोन शामिल भी शामिल हैं. (फोटो: Social media)
 

6.10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति

10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति
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आंकड़ों को देखें तो बदरुद्दीन अजमल की संपत्ति पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है. 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 44-50 करोड़ रुपये घोषित की थी. इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में 78-90 करोड़ रुपये बताई गई, जो अब 169 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. मतलब पिछले 10 साल में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. (फोटो: Social media)
 

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