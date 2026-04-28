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दुनिया के 4 एयरपोर्ट जहां बिना पासपोर्ट भी जा सकते हैं भारतीय! जानिए कैसे

दुनिया के 4 एयरपोर्ट जहां बिना पासपोर्ट भी जा सकते हैं भारतीय! जानिए कैसे

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दुनिया के 4 एयरपोर्ट जहां बिना पासपोर्ट भी जा सकते हैं भारतीय! जानिए कैसे

भारतीय नागरिकों के लिए कुछ ऐसे देश और एयरपोर्ट्स भी हैं जहां जाने के लिए पासपोर्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है.

Gaurav Barar | Apr 28, 2026, 04:20 PM IST

1.यहां भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं!

यहां भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं!
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विदेश यात्रा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में पासपोर्ट और वीजा का ख्याल आता है. पासपोर्ट बनवाना, फिर वीजा के लिए धक्के खाना और ढेर सारे कागजी काम, यही वजह है कि बहुत से लोग विदेश जाने का प्लान टाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है?

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2.आधार कार्ड या वोटर आईडी करेंगे काम

आधार कार्ड या वोटर आईडी करेंगे काम
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जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी जेब में मौजूद आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी ही आपका पासपोर्ट बन सकता है. आपको दुनिया के उन देशों और खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप बिना पासपोर्ट के भी एक शानदार इंटरनेशनल ट्रिप एन्जॉय कर सकते हैं.

3.नेपाल- बादलों के ऊपर का सफर

नेपाल- बादलों के ऊपर का सफर
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हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश नेपाल, भारतीयों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है. हिमालय की गोद में बसे इस देश में जाने के लिए आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप हवाई जहाज से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो आपको बस अपना एक वैलिड फोटो पहचान पत्र दिखाना होता है.
 

4.साथ रखें ये कागजात

साथ रखें ये कागजात
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आप अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड साथ रख सकते हैं. यहां की पशुपतिनाथ मंदिर की शांति और माउंट एवरेस्ट का नजारा देखने के लिए आपको किसी लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं है.
 

TRENDING NOW

5.नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट

नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट
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काठमांडू के अलावा नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट भी अब इंटरनेशनल उड़ानों के लिए तैयार है. यहां से आप सीधे अन्नपूर्णा रेंज के करीब पहुंच सकते हैं. यहां भी नियम वही हैं- पासपोर्ट घर पर छोड़िए और अपनी भारतीय पहचान के साथ निकल पड़िए. 
 

6.नेपाल का गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट (भैरहवा)

नेपाल का गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट (भैरहवा)
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भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के पास बना यह नया एयरपोर्ट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा पर जाना चाहते हैं. यहां भी भारतीय नागरिकों को वही सुविधाएं मिलती हैं जो काठमांडू में मिलती हैं. बिना पासपोर्ट के आप सीधे बुद्ध की धरती पर कदम रख सकते हैं और वहां की शांति का अनुभव कर सकते हैं. 
 

7.भूटान- शांति और सुकून की तलाश

भूटान- शांति और सुकून की तलाश
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दुनिया का सबसे खुशहाल देश भूटान भी भारतीयों का बाहें फैलाकर स्वागत करता है. अगर आप भूटान के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहां भी पासपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है. 

8.भारत और भूटान के बीच एक खास संधि

भारत और भूटान के बीच एक खास संधि
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भारत और भूटान के बीच एक खास संधि है, जिसके तहत भारतीय नागरिक अपने वोटर आईडी कार्ड के जरिए एंट्री पा सकते हैं. हां, एक बात का ध्यान रखें कि बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट साथ रखना जरूरी होता है. 

9.कुछ जरूरी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए

कुछ जरूरी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए
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भले ही इन देशों में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के चले जाएं. आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है. इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड भी साथ रखें.

10.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
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यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.
 

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