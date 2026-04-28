दुनिया के 4 एयरपोर्ट जहां बिना पासपोर्ट भी जा सकते हैं भारतीय! जानिए कैसे

1 . यहां भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं!

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विदेश यात्रा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में पासपोर्ट और वीजा का ख्याल आता है. पासपोर्ट बनवाना, फिर वीजा के लिए धक्के खाना और ढेर सारे कागजी काम, यही वजह है कि बहुत से लोग विदेश जाने का प्लान टाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है?