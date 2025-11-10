'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

भारत
Pragya Bharti | Nov 10, 2025, 04:07 PM IST
1.Delhi Air Pollution AQI Alert
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है. दिवाली के अगले दिन जहां एक्यूआई 600 पार कर गया था. वहीं अभी भी कई निजी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दिल्ली के नागरिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा.
रविवार 9 नवंबर 2025 को पर्यावरण कार्यकर्ताओं, अभिभावकों और छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की.
2.India Gate Protest Images
विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कई तरह के स्लोगन लिखा. जिसमें से एक 'I Miss Breathing' भी था. यह टेक्स्ट कोई साधारण बात नहीं है. इसके वाकई दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है.
3.India Gate Protests Against Delhi Air Pollution
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है. पूरे शहर पर धुएं और धुंध की मोटी परत फैली हुई है. इसको लेकर निवासियों ने इंडिया गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है.
4.प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग
प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर दिल्ली की गंभीर स्थिति को दर्शाने वाले एक से बढ़कर एक स्लोगन लिखे थे. किसी ने खुली और फ्रेस एयर में सांस लेने को मिश किया तो किसी ने हवा में जहर है के नारे लगाए.
5.प्रदर्शन के दौरान दिखे तीखे स्लोगन
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से न कोई लॉकडाउन की घोषणा हुई है, न ही कोई ठोस कदम उठाया गया है. साथ ही, प्रोटेस्टर्स ने यह भी लिखा है कि- 'अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं 800 AQI में'. इस तरह कई लोगों ने अपनी अलग-अलग बात पेपर पर लिख तस्वीरें क्लिक कराएं.
6.Slogan against Delhi Pollution
प्रदर्शनकारी अपने हाथों में कागज की तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर दिल्ली की गंभीर स्थिति को दर्शाने वाले जबरदस्त स्लोगन लिखे थे. इस फोटो में भी आपको दिख रहा होगा कि लोग कैसे "अबकी बार 1000 AQI पार" लिख कर फ्लॉन्ट कर रहे हैं.
7.Delhi Air pollution
दिल्ली के एक निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है. हम 10 वर्षों से इससे जूझ रहे हैं." उन्होंने सरकार पर आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया.
