आतंकी साजिश रोकने के लिए पुलिस ने किया जम्मू-कश्मीर के कई जगहों पर छापेमारी

इस बार किस दिन है विवाह पंचमी, जानें इस दिन क्यों नहीं की जाती है शादी

UP News: योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यूपी के हर स्कूल-कॉलेज में 'वंदे मातरम' होगा अनिवार्य

Dharmendra Health Update: किस बीमारी से जूझ रहे हैं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जानिए पूरा हेल्थ रिकॉर्ड

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम

'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

Photos

भारत

'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

Delhi Pollution Against Protests at India Gate: दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पार करने पर, नागरिकों ने इंडिया गेट पर 'अबकी बार 1000 AQI पार' और 'सांस लेने का अधिकार' जैसे स्लोगन के साथ प्रदर्शन किया. पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

Pragya Bharti | Nov 10, 2025, 04:07 PM IST

1.Delhi Air Pollution AQI Alert

Delhi Air Pollution AQI Alert
1

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है. दिवाली के अगले दिन जहां एक्यूआई 600 पार कर गया था. वहीं अभी भी कई निजी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दिल्ली के नागरिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा.
रविवार 9 नवंबर 2025 को पर्यावरण कार्यकर्ताओं, अभिभावकों और छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की.

2.India Gate Protest Images

India Gate Protest Images
2

विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कई तरह के स्लोगन लिखा. जिसमें से एक 'I Miss Breathing' भी था. यह टेक्स्ट कोई साधारण बात नहीं है. इसके वाकई दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है. 

3.India Gate Protests Against Delhi Air Pollution

India Gate Protests Against Delhi Air Pollution
3

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है. पूरे शहर पर धुएं और धुंध की मोटी परत फैली हुई है. इसको लेकर निवासियों ने इंडिया गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है.

4.प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग
4

प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर दिल्ली की गंभीर स्थिति को दर्शाने वाले एक से बढ़कर एक स्लोगन लिखे थे. किसी ने खुली और फ्रेस एयर में सांस लेने को मिश किया तो किसी ने हवा में जहर है के नारे लगाए.

5.प्रदर्शन के दौरान दिखे तीखे स्लोगन

प्रदर्शन के दौरान दिखे तीखे स्लोगन
5

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 15 दिनों से न कोई लॉकडाउन की घोषणा हुई है, न ही कोई ठोस कदम उठाया गया है. साथ ही, प्रोटेस्टर्स ने यह भी लिखा है कि-  'अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं 800 AQI में'. इस तरह कई लोगों ने अपनी अलग-अलग बात पेपर पर लिख तस्वीरें क्लिक कराएं.

6.Slogan against Delhi Pollution

Slogan against Delhi Pollution
6

प्रदर्शनकारी अपने हाथों में कागज की तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर दिल्ली की गंभीर स्थिति को दर्शाने वाले जबरदस्त स्लोगन लिखे थे. इस फोटो में भी आपको दिख रहा होगा कि लोग कैसे "अबकी बार 1000 AQI पार" लिख कर फ्लॉन्ट कर रहे हैं. 
 

7.Delhi Air pollution

Delhi Air pollution
7

दिल्ली के एक निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. यह हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है. हम 10 वर्षों से इससे जूझ रहे हैं." उन्होंने सरकार पर आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगाया.
