'अबकी बार 1000 AQI पार..' Delhi Pollution के खिलाफ इंडिया गेट पर दिखे एक से बढ़कर एक स्लोगन, देखें तस्वीरें

1 . Delhi Air Pollution AQI Alert

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर चुका है. दिवाली के अगले दिन जहां एक्यूआई 600 पार कर गया था. वहीं अभी भी कई निजी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दिल्ली के नागरिकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा.

रविवार 9 नवंबर 2025 को पर्यावरण कार्यकर्ताओं, अभिभावकों और छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की.