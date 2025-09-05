टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला
'B से बीड़ी और B से बिहार...', GST को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर गरमाई सियासत, जमकर हो गए ट्रोल
'हिंदी' के सम्मान में एक और कदम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 'राजभाषा सम्मेलन' का हुआ सफल आयोजन
Chhath Puja 2025 Date: छठ पर्व की शुरुआत कब होगी? जानें नहाय खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक का सही मुहूर्त
Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया
क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण
5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप
Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता
भारत
1.आधार कार्ड अपडेट घर बैठे 5 मिनट में
आज की डिजिटल दुनिया में भी आधार कार्ड के बिना या उसके अपडेट के बिना आप बैंक अकाउंट, टैक्स फाइल या सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इतना ही नहीं अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत हो या वर्ड मिस्टेक हो तो यह आपके काम में रुकावट डाल सकता है. आइये जानते हैं कैसे घर बैठे आधार कार्ड में नाम ठीक करें.
2.ऑनलाइन करें अपडेट Aadhaar Card
अब आप 5 मिनट में घर बैठे अपने आधार कार्ड का गलत नाम ठीक कर सकते हैं. UIDAI आधार कार्ड की Official Website से कुछ डॉक्यूमेंट्स की मदद से नाम बदल सकते हैं. फॉलो करें कुछ आसान स्टेप्स और नियम
3.Update के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
UIDAI वेबसाइट पर नाम बदलने के लिए UIDAI से Recognized होना बहुत जरूरी है. इसके लिए आपको Voter ID Card, Passport, PAN Card, Ration Card और Photo होना आवश्यक है.
4.Aadhaar Update शुरू करें
आधिकारिक UIDAI वेबसाइट पर जाकर ‘Update Aadhaar Details’ पर क्लिक करें .
5.डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
अपना 12 अंकों का Aadhaar नंबर डालें और OTP वेरिफिकेशन करें.
6.नाम अपडेट Option चुनें
‘Update Name’ ऑप्शन से अपने गलत नाम को सही नाम से बदलें और नाम सही करके ID प्रूफ अपलोड करें.
7.रिक्वेस्ट सबमिट करें
सभी जानकारी भरने के बाद Submit पर क्लिक करें और URN नोट करें. फिर आपका नाम 7–10 दिनों में अपडेट हो जाएगा. वेबसाइट पर Update Status चेक करते रहें.
8.ध्यान रखने के लिए जरूरी बातें
UIDAI से आप केवल 2 बार ही नाम बदल सकते हैं. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखा नाम ही लिखें. ऑनलाइन अपडेट में 5–10 दिन लग सकते हैं.