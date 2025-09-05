5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप

1 . आधार कार्ड अपडेट घर बैठे 5 मिनट में

आज की डिजिटल दुनिया में भी आधार कार्ड के बिना या उसके अपडेट के बिना आप बैंक अकाउंट, टैक्स फाइल या सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इतना ही नहीं अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत हो या वर्ड मिस्टेक हो तो यह आपके काम में रुकावट डाल सकता है. आइये जानते हैं कैसे घर बैठे आधार कार्ड में नाम ठीक करें.