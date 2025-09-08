FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

क्या आप जानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? जानिए भारत में क्या है स्थिति?

Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा

वो एक्टर जो अपनी हर गर्लफ्रेंड को ले जाता था पहले कब्रिस्तान, फिर वहां जो करता था सुनकर रह जाएंगे हैरान

भारत

Aadhaar Card Update Process: आधार कार्ड में घर बैठे बदल सकते हैं अपनी जन्मतिथि से लेकर मोबाइल नंबर, जानिए Step By Step प्रोसेस

अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि गलत है और आप इसे बदलना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है. यहां जानें कि आप अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि कैसे बदल सकते हैं.फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप टिप्स...

नितिन शर्मा | Sep 08, 2025, 10:51 PM IST

1.आधार कार्ड में जन्मतिथि कैसे बदलें 

आधार कार्ड में जन्मतिथि कैसे बदलें 
1

आधार कार्ड, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है. यह भारतीय निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों में से एक है. यह सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, यात्रा और डिजिटल सत्यापन में बहुत उपयोगी है. इसलिए, आधार कार्ड में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, खासकर जन्मतिथि (DOB) को सही रखना ज़रूरी है. नागरिकों की मदद के लिए, UIDAI ने जन्मतिथि में सुधार की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, लेकिन अब यह केवल ऑफलाइन ही किया जा सकता है.

2.आधार में जन्मतिथि अपडेट करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

आधार में जन्मतिथि अपडेट करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
2

अपनी जन्मतिथि अपडेट करने के लिए, आपको अपने नज़दीकी आधार नामांकन या अपडेट केंद्र पर जाना होगा. पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप यहां समझें... सभी ऑनलाइन मनी गेम्स बंद हैं! लेकिन जिन यूजर्स ने पैसे जमा कर रखे हैं, उनका क्या होगा?

3.आधार पंजीकरण

आधार पंजीकरण
3

पास के आधार पंजीकरण/अद्यतन केंद्र पर जाएं.आधार अपडेट या सुधार फॉर्म भरें, जो केंद्र पर या ऑनलाइन https://uidai.gov.in/images/Form_1_Eng.pdf पर उपलब्ध है. जन्मतिथि का प्रमाण जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या सरकारी पहचान पत्र संलग्न करें. अपनी पहचान की पुष्टि के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन करें.

4.90 दिनों में होता है पूरा चेंज

90 दिनों में होता है पूरा चेंज
4

आपको 14 अंकों वाली URN (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) रसीद प्रदान की जाएगी, जो आपके अनुरोध को ट्रैक करने में आपकी सहायता करेगी. अपडेट के लिए 50 रुपये का सेवा शुल्क लागू है. आमतौर पर 90 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है.

5.My Aadhaar पर जाइये

My Aadhaar पर जाइये
5

जन्मतिथि के लिए ऑनलाइन अद्यतन अब उपलब्ध नहीं है. इससे पहले, यूआईडीएआई जन्मतिथि सहित कई क्षेत्रों में ऑनलाइन अपडेट की अनुमति देता था. इसके अलावा, वर्तमान में, पते में बदलाव केवल मायआधार पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन किए जा सकते हैं. नाम, लिंग और जन्मतिथि जैसे अन्य सभी अपडेट केवल नामांकन केंद्र पर ही किए जा सकते हैं.

6.जन्मतिथि सुधार के लिए वैध दस्तावेज़

जन्मतिथि सुधार के लिए वैध दस्तावेज़
6

जन्मतिथि में सुधार के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. पासपोर्ट सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंकतालिका ट्रांसजेंडर पहचान पत्र (ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 के अनुसार) वैधानिक निकायों द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश या समान दस्तावेज़.

7.क्या आप अपनी जन्मतिथि एक से ज्यादा बार अपडेट कर सकते हैं?

क्या आप अपनी जन्मतिथि एक से ज्यादा बार अपडेट कर सकते हैं?
7

यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, जन्मतिथि में सुधार केवल एक बार ही किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति इसे दोबारा बदलना चाहता है तो उसे यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अपवाद-प्रबंधन प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए आधार केंद्र पर जाकर वैध दस्तावेजों के साथ वैध कारण प्रस्तुत करना. यूआईडीएआई अधिकारियों द्वारा समीक्षा के बाद अनुमोदन प्राप्त करना. दस्तावेजों के बिना कोई बदलाव नहीं होगा. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जन्मतिथि अपडेट करने का अनुरोध वैध प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा. सभी आवेदकों को बदलाव प्रक्रिया के लिए कानूनी दस्तावेज़ जमा करने होंगे.

8.मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 
8

आधार से संबंधित अन्य सेवाओं जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना, ई-आधार डाउनलोड करना या आधार को राशन कार्ड से जोड़ना आदि के लिए यूआईडीएआई अपडेट के प्रकार के आधार पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प प्रदान करता है.

