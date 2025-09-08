Aadhaar Card Update Process: आधार कार्ड में घर बैठे बदल सकते हैं अपनी जन्मतिथि से लेकर मोबाइल नंबर, जानिए Step By Step प्रोसेस

7 . क्या आप अपनी जन्मतिथि एक से ज्यादा बार अपडेट कर सकते हैं?

यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार, जन्मतिथि में सुधार केवल एक बार ही किया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति इसे दोबारा बदलना चाहता है तो उसे यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अपवाद-प्रबंधन प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए आधार केंद्र पर जाकर वैध दस्तावेजों के साथ वैध कारण प्रस्तुत करना. यूआईडीएआई अधिकारियों द्वारा समीक्षा के बाद अनुमोदन प्राप्त करना. दस्तावेजों के बिना कोई बदलाव नहीं होगा. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जन्मतिथि अपडेट करने का अनुरोध वैध प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा. सभी आवेदकों को बदलाव प्रक्रिया के लिए कानूनी दस्तावेज़ जमा करने होंगे.