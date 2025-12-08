8th Pay Commission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सैलरी?

4 . कितना है मुख्यमंत्रियों का मासिक वेतन?

मुख्यमंत्रियों की सैलरी राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है, लेकिन आम तौर पर यह ₹1.5 लाख से ₹4.1 लाख प्रति माह के बीच होती है. 8वें वेतन आयोग के बाद मुख्यमंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं इसका अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.