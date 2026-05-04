5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन जीत रही हैं या नहीं? कौन हैं लॉटरी किंग की पत्नी लीमा रोस

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Kusum Lata | May 04, 2026, 01:46 PM IST
1.Who is Leema Rose Martin
कौन हैं लीमा रोस मार्टिन?
लीमा रोस मार्टिन तमिलनाडु चुनाव की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. वह लालगुड़ी सीट से AIADMK के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. उनके पति सैंटिआगो मार्टिन हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है.
2.Leema Rose Martin Net Worth
कितनी संपत्ति की मालकिन हैं लीमा रोस मार्टिन
चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में लीमा रोस मार्टिन ने 5000 करोड़ की संपत्ति घोषित की है. इसमें से 1000 करोड़ उनके अपने हैं, वहीं लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति उनके पति की है.
3.Leema Rose Martin owns 19 Kgs of Gold
19 किलो सोना, 15 करोड़ के हीरों की मालकिन
चुनावी एफिडेविट के मुताबिक, लीमा रोस के पास 26 करोड़ की कीमत के 19233 ग्राम के सोने के गहने हैं. उनके पास 15 करोड़ के हीरों की जूलरी है. 13 किलो चांदी और 32 ग्राम प्लेटिनम के गहने उनके पास हैं.
4.Is Leema Rose Winning Lalgudi
क्या लालगुड़ी सीट जीत रही हैं लीमा रोस
तमिलनाडु की लालगुड़ी सीट पर दोपहर 1 बजे तक 8 राउंड की गिनती हुई है. कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है. पहले आठ राउंड में लीमा रोस को 26,963 वोट मिले हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी AIADMK के KU PA कृष्णन से 5503 वोटों से आगे चल रही हैं.
5.Why Leema Rose is trending
क्यों चर्चा में हैं लीमा रोस
लीमा रोस केवल तमिलनाडु नहीं, 2026 में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. उनकी घोषित संपत्ति से उनके पति की संपत्ति हटा भी दें, तो भी 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ वह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. बता दें कि उनके बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन पुडुचेरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वह पुडुचेरी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं.