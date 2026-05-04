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5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन जीत रही हैं या नहीं? कौन हैं लॉटरी किंग की पत्नी लीमा रोस

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5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन जीत रही हैं या नहीं? कौन हैं लॉटरी किंग की पत्नी लीमा रोस

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है. इस चुनाव में सत्तासीन DMK, AIADMK और अभिनेता विजय की पार्टी TVK के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. विजय की पार्टी की एंट्री ने मामला दिलचस्प बना दिया है. इस बीच सबकी नज़र तमिलनाडु की सबसे अमीर उम्मीदवार लीमा रोस मार्टिन पर टिकी है.

Kusum Lata | May 04, 2026, 01:46 PM IST

1.Who is Leema Rose Martin

Who is Leema Rose Martin
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कौन हैं लीमा रोस मार्टिन?

लीमा रोस मार्टिन तमिलनाडु चुनाव की सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. वह लालगुड़ी सीट से AIADMK के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. उनके पति सैंटिआगो मार्टिन हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है.

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2.Leema Rose Martin Net Worth

Leema Rose Martin Net Worth
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कितनी संपत्ति की मालकिन हैं लीमा रोस मार्टिन

चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में लीमा रोस मार्टिन ने 5000 करोड़ की संपत्ति घोषित की है. इसमें से 1000 करोड़ उनके अपने हैं, वहीं लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति उनके पति की है. 
 

3.Leema Rose Martin owns 19 Kgs of Gold

Leema Rose Martin owns 19 Kgs of Gold
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19 किलो सोना, 15 करोड़ के हीरों की मालकिन

चुनावी एफिडेविट के मुताबिक, लीमा रोस के पास 26 करोड़ की कीमत के 19233 ग्राम के सोने के गहने हैं. उनके पास 15 करोड़ के हीरों की जूलरी है. 13 किलो चांदी और 32 ग्राम प्लेटिनम के गहने उनके पास हैं. 

4.Is Leema Rose Winning Lalgudi

Is Leema Rose Winning Lalgudi
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क्या लालगुड़ी सीट जीत रही हैं लीमा रोस

तमिलनाडु की लालगुड़ी सीट पर दोपहर 1 बजे तक 8 राउंड की गिनती हुई है. कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है. पहले आठ राउंड में लीमा रोस को 26,963 वोट मिले हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी AIADMK के KU PA कृष्णन से 5503 वोटों से आगे चल रही हैं.
 

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5.Why Leema Rose is trending

Why Leema Rose is trending
5

क्यों चर्चा में हैं लीमा रोस

लीमा रोस केवल तमिलनाडु नहीं, 2026 में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. उनकी घोषित संपत्ति से उनके पति की संपत्ति हटा भी दें, तो भी 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ वह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. बता दें कि उनके बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन पुडुचेरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वह पुडुचेरी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं.

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