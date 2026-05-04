5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन जीत रही हैं या नहीं? कौन हैं लॉटरी किंग की पत्नी लीमा रोस

5 . Why Leema Rose is trending

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क्यों चर्चा में हैं लीमा रोस

लीमा रोस केवल तमिलनाडु नहीं, 2026 में हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. उनकी घोषित संपत्ति से उनके पति की संपत्ति हटा भी दें, तो भी 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ वह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. बता दें कि उनके बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन पुडुचेरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वह पुडुचेरी के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं.