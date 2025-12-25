दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

भारत
राजा राम | Dec 25, 2025, 09:58 PM IST
1.ये 5 जगहें आपके जश्न को खास बना सकती हैं
अगर आप भी दोस्तों के साथ न्यू ईयर ट्रिप का मन बना रहे हैं, तो भारत की ये 5 जगहें आपके जश्न को खास बना सकती हैं.
2.मनाली–कसोल
बर्फ से ढकी वादियां, बोनफायर और पहाड़ी कैफे, मनाली और कसोल नए साल के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. यहां दिन में स्नो एक्टिविटीज और रात में म्यूजिक व पार्टी का माहौल मिलता है.
3.उदयपुर
राजस्थान का रॉयल अंदाज न्यू ईयर को यादगार बना देता है. महलों में खास डिनर, लोक कलाकारों की प्रस्तुति और आतिशबाजी सेलिब्रेशन को अलग रंग देती है.
4.पुडुचेरी
यहां नया साल शोर से नहीं, बल्कि सुकून और खूबसूरती से मनाया जाता है. बीच के किनारे जश्न और व्हाइट टाउन की गलियां अलग ही अनुभव देती हैं.
5.ग्रेट रण ऑफ कच्छ
अगर कुछ हटकर करना चाहते हैं, तो रण उत्सव बेहतरीन विकल्प है. सफेद रेगिस्तान, लोक संगीत और टेंट स्टे न्यू ईयर को खास बनाते हैं.
6.गोकर्ण
कम भीड़ और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए गोकर्ण सही जगह है. यहां बीच पर म्यूजिक, बोनफायर और दोस्तों के साथ लंबी बातचीत का मजा लिया जा सकता है. चाहे पहाड़ हों, समंदर या रेगिस्तान, ये डेस्टिनेशन नए साल की शुरुआत को यादगार बना सकती हैं.