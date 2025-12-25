दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

6 . गोकर्ण

6

कम भीड़ और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए गोकर्ण सही जगह है. यहां बीच पर म्यूजिक, बोनफायर और दोस्तों के साथ लंबी बातचीत का मजा लिया जा सकता है. चाहे पहाड़ हों, समंदर या रेगिस्तान, ये डेस्टिनेशन नए साल की शुरुआत को यादगार बना सकती हैं.