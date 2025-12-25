FacebookTwitterYoutubeInstagram
उत्तराखंड में गैंगस्टर को गोली मारने का मामला, पुलिस ने 2 शूटर गिरफ्तार किए

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

नया साल आने में अब गिनती के ही दिन बचे हैं और ऐसे में घूमने-फिरने की प्लानिंग जोरों पर है. ज्यादातर लोग चाहते हैं कि साल की शुरुआत किसी ऐसी जगह से हो, जहां मस्ती, सुकून और नए अनुभव एक साथ मिलें. 

राजा राम | Dec 25, 2025, 09:58 PM IST

1.ये 5 जगहें आपके जश्न को खास बना सकती हैं

ये 5 जगहें आपके जश्न को खास बना सकती हैं
1

अगर आप भी दोस्तों के साथ न्यू ईयर ट्रिप का मन बना रहे हैं, तो भारत की ये 5 जगहें आपके जश्न को खास बना सकती हैं. 

2.मनाली–कसोल

मनाली–कसोल
2

बर्फ से ढकी वादियां, बोनफायर और पहाड़ी कैफे, मनाली और कसोल नए साल के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. यहां दिन में स्नो एक्टिविटीज और रात में म्यूजिक व पार्टी का माहौल मिलता है. 
 

3.उदयपुर

उदयपुर
3

राजस्थान का रॉयल अंदाज न्यू ईयर को यादगार बना देता है. महलों में खास डिनर, लोक कलाकारों की प्रस्तुति और आतिशबाजी सेलिब्रेशन को अलग रंग देती है. 
 

4.पुडुचेरी

पुडुचेरी
4

यहां नया साल शोर से नहीं, बल्कि सुकून और खूबसूरती से मनाया जाता है. बीच के किनारे जश्न और व्हाइट टाउन की गलियां अलग ही अनुभव देती हैं. 
 

5.ग्रेट रण ऑफ कच्छ

ग्रेट रण ऑफ कच्छ
5

अगर कुछ हटकर करना चाहते हैं, तो रण उत्सव बेहतरीन विकल्प है. सफेद रेगिस्तान, लोक संगीत और टेंट स्टे न्यू ईयर को खास बनाते हैं.

6.गोकर्ण

गोकर्ण
6

कम भीड़ और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए गोकर्ण सही जगह है.  यहां बीच पर म्यूजिक, बोनफायर और दोस्तों के साथ लंबी बातचीत का मजा लिया जा सकता है. चाहे पहाड़ हों, समंदर या रेगिस्तान, ये डेस्टिनेशन नए साल की शुरुआत को यादगार बना सकती हैं.

