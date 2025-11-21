इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां

भारत
सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 01:26 PM IST
1.पान सिहं तोमर
ये नाम तो सुना ही होगा. पान सिंह तोमर के जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है. सेना से रिटायर होने के बाद जब पानसिंह तोमर अपने पैतृक गांव पहुंचे और जमीनी विवाद में फंस गए. मजबूरी में तोमर को बंदूक उठाने पड़ी. बाद में ये एक खूंखार आतंकी के नाम से जाने गए. जिनका खौफ लंबे समय तक चला 1981 में तोमर को भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मार दिया गया था.
2.निर्भय सिंह गुज्जर
निर्भय सिंह के पास करीब 80 डाकुओं की फौज थी. वह एके-47 जैसी राइफलों से लैस और नाइट विजन दूरबीन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था. इस पर लूट के अलावा हत्याओं के कई मामले दर्ज थे. उस दौर में बड़े-बड़े नेता भी उसके आंतक से डरते थे. 2005 में पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार डाला.
3.फूलन देवी
फूलन देवी को आप जानते ही होंगे. बैंडिट क्वीन फिल्म के जरिए फूलन देवी की कहानी को दिखाया गया है. चंबल के खतरनाक डाकुओं में फूलन देवी का भी नाम शामिल है. उनके डाकू बनने के पीछे दर्दनाक कहानी है. कम उम्र में शादी होने के बाद वह गैंगरेप की भी शिकार हुई। इन सभी तरह की घटनाओं के बाद ही वह डाकू बनी थी. 25 जुलाई 2001 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी.
4.मान सिंह
1940 से 1955 तक आगरा, मथुरा, मुरैना के लोगों के लिए डकैत मान सिंह का नाम ही काफी था. मान सिंह को चंबल का सबसे खतरनाक डकैत माना जाता है. मान सिंह आगरा के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखता था. डकैत मान सिंह पर 1112 लूट और 125 हत्याओं के मामले दर्ज थे. इसकी खास बात ये थी कि ये अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था.
5.जगजीवन परिहार
डकैत जगजीवन परिहार को मार गिराने के लिए अब तक सबसे लंबा एनकाउंटर चला था. उन्नीस घंटे चले एनकाउंटर में पुलिस ने डैकत परिहार को मार गिराया था. परिहार पर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा इनाम घोषित किया था.