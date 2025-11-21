इस 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां

3 . फूलन देवी

फूलन देवी को आप जानते ही होंगे. बैंडिट क्वीन फिल्म के जरिए फूलन देवी की कहानी को दिखाया गया है. चंबल के खतरनाक डाकुओं में फूलन देवी का भी नाम शामिल है. उनके डाकू बनने के पीछे दर्दनाक कहानी है. कम उम्र में शादी होने के बाद वह गैंगरेप की भी शिकार हुई। इन सभी तरह की घटनाओं के बाद ही वह डाकू बनी थी. 25 जुलाई 2001 को डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी.

