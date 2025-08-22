भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद

भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद
भारत
राजा राम | Aug 22, 2025, 06:58 PM IST
1.जिनके नाम से पूरा इलाका कांप जाता था
भारत के इतिहास में कई ऐसे डाकू हुए हैं, जिन्होंने अपने आतंक से लोगों के दिलों में डर बैठा दिया. कुछ डाकुओं ने गरीबों के लिए मसीहा बनकर रॉबिनहुड की छवि बनाई, तो कुछ ने अपने खौफ से दशकों तक इलाकों पर राज किया. आज हम आपको उन्हीं में से 5 ऐसे डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम से पूरा इलाका कांप जाता था.
2.आज भी गांवों में कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं
भारत में जब भी डाकुओं का जिक्र होता है तो चंबल की घाटी का जिक्र होना तय है. इस घाटी ने सबसे ज्यादा डाकू पैदा किए. इन बागियों के किस्से आज भी गांवों में कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं.
3.फूलन देवी
बाल विवाह और अन्याय से परेशान होकर फूलन देवी ने चंबल की घाटियों में बंदूक थामी और गरीबों के लिए रॉबिनहुड बन गईं.बताते चलें फूलन देवी को द बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है.
4.मान सिंह
इस सूची में अगला नंबर है मान सिंह का. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनपर 1,100 डकैती और 185 हत्या करने का आरोप है. हालांकि उनके इलाके के लोग आज भी उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं.
5.पान सिंह तोमर
नेशनल एथलीट पान सिंह तोमर ने अन्याय का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और चंबल के कुख्यात डाकू बन गए. इनकी कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है.
6.वीरप्पन
2,000 हाथियों का शिकार करने वाला और चंदन तस्कर वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों में दशकों तक खौफ का दूसरा नाम रहा. बताते चलें वीरप्पन की कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है.
7.जग्गा जट्ट
अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करने वाला जग्गा जट्ट, पुलिस की हत्या के बाद बागी बना और लोगों के दिलों में जगह बना गया.
Disclaimer: यहां दी गई तस्वीरें केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य से दर्शाई गई हैं.