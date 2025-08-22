Twitter
भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद

गली के कुत्तों को लेकर SC के नए फैसले पर भड़के राम गोपाल वर्मा, सवालों की झड़ी लगा दी

Richest Chief Minister: किस मुख्यमंत्री के पास है सबसे ज्यादा दौलत? देखें भारत के सबसे अमीर और गरीब CM की लिस्ट 

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

Sikander की पूरी कमाई से ज्यादा तो सलमान खान Bigg Boss 19 से कमा लेंगे, जानिए इस बार कितनी फीस लेंगे भाई जान!

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

Dead Body Toe Tie: मौत के बाद क्यों बांधे जाते हैं महिला या पुरुष के पैरों के अंगूठे, आत्मा से है इसका संबंध

Bigg Boss 19 Premier: कब, कहां और कैसे LIVE देख सकेंगे Salman Khan का शो, पूरी डिटेल यहां जानें

Bihar Election 2025: इलेक्शन के ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए PM मोदी, उनके मिशन से समझिए मगध का मर्म

भारत

भारत

भारत के 5 सबसे खूंखार डाकू जिनका नाम सुनते ही उड़ जाती थी लोगों की नींद

भारत के डाकू हमेशा से अपने खौफ और रहस्य के लिए जाने जाते हैं. इनमें से कुछ को क्रूरता के लिए याद किया जाता है,वहीं कुछ ने गरीबों के मसीहा की छवि बना ली.

राजा राम | Aug 22, 2025, 06:58 PM IST

1.जिनके नाम से पूरा इलाका कांप जाता था

जिनके नाम से पूरा इलाका कांप जाता था
1

भारत के इतिहास में कई ऐसे डाकू हुए हैं, जिन्होंने अपने आतंक से लोगों के दिलों में डर बैठा दिया. कुछ डाकुओं ने गरीबों के लिए मसीहा बनकर रॉबिनहुड की छवि बनाई, तो कुछ ने अपने खौफ से दशकों तक इलाकों पर राज किया. आज हम आपको उन्हीं में से 5 ऐसे डाकू के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम से पूरा इलाका कांप जाता था. 
 

2.आज भी गांवों में कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं

आज भी गांवों में कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं
2

भारत में जब भी डाकुओं का जिक्र होता है तो चंबल की घाटी का जिक्र होना तय है. इस घाटी ने सबसे ज्यादा डाकू पैदा किए. इन बागियों के किस्से आज भी गांवों में कहानियों की तरह सुनाए जाते हैं.

3.फूलन देवी

फूलन देवी
3

बाल विवाह और अन्याय से परेशान होकर फूलन देवी ने चंबल की घाटियों में बंदूक थामी और गरीबों के लिए रॉबिनहुड बन गईं.बताते चलें फूलन देवी को द बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है. 
 

4.मान सिंह

मान सिंह
4

इस सूची में अगला नंबर है मान सिंह का. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनपर 1,100 डकैती और 185 हत्या करने का आरोप है. हालांकि उनके इलाके के लोग आज भी उन्हें गरीबों का मसीहा मानते हैं. 

5.पान सिंह तोमर

पान सिंह तोमर
5

नेशनल एथलीट पान सिंह तोमर ने अन्याय का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और चंबल के कुख्यात डाकू बन गए. इनकी कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है.
 

6.वीरप्पन

वीरप्पन
6

2,000 हाथियों का शिकार करने वाला और चंदन तस्कर वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों में दशकों तक खौफ का दूसरा नाम रहा. बताते चलें  वीरप्पन की कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है. 

7.जग्गा जट्ट

जग्गा जट्ट
7

अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करने वाला जग्गा जट्ट, पुलिस की हत्या के बाद बागी बना और लोगों के दिलों में जगह बना गया.

Disclaimer: यहां दी गई तस्वीरें केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य से दर्शाई गई हैं.

