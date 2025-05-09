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न GPS, न रडार… ईरान में गोलाबारी के बीच समुद्र में फंसे 5 भारतीय अफसर, मोदी-जयशंकर ने इस तरह बचाई जान

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भारत

न GPS, न रडार… ईरान में गोलाबारी के बीच समुद्र में फंसे 5 भारतीय अफसर, मोदी-जयशंकर ने इस तरह बचाई जान

ईरान और इजरायल युद्ध के बीच 5 भारतीय ऑफिसर फंस गए थे. समुद्र के रास्ते अपने वतन लौट रहे थे, तब ईरान मिसाइलों की बरसात कर रहा था. कैप्टन विनय कुमार ने बताया कि शिप में न GPS और न रडार काम कर रहा था. लेकिन पीएम मोदी और जयशंकर ने अपनी सूझबूझ से सभी की जान बचा ली.

मोहम्मद साबिर | Mar 31, 2026, 12:23 AM IST

1.80 दिन तक हिरासत में रहे भारतीय ऑफिसर

80 दिन तक हिरासत में रहे भारतीय ऑफिसर
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भारतीयों नेवी ऑफिसरों को जंग शुरू होने से पहले ही ईरान में हिरासत में रखा गया था. हालांकि कैप्टन ने बताया कि 80 दिनों तक वहां फंसे हुए थे और ईरान की हिरासत में थे. लेकिन जब हिरासत खत्म हुई थी, तो ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया था. 
 

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2.खौफनाक मंजर और खटारा जहाज

खौफनाक मंजर और खटारा जहाज
2

एएनआई से बात करते हुए कैप्टन विनय कुमार ने बताया कि जब उन्हें रिलीज किया गया, तो तब तक जहाज की हालत काफी खराब हो चुकी थी. शिप में जीपीएस, रेडार और नेविगेशन चार्ट्स पूरी तरह खराब हो चुके थे. 
 

3.ऐसे सफर करना है क्राइम

ऐसे सफर करना है क्राइम
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कैप्टन विनय कुमार ने इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी सुनाई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे जहाज में शिप करना क्राइम भी है. दरअसल, उन्होंने बताया कि  ऐसे शिप में सफर करना, जिसमें जीपीएस, रेडार और नेविगेशन चार्ट्स खराब हो, वो सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल समुद्री कानून के तहत क्राइम है. 
 

4.फिल्म जैसा था मंजर

फिल्म जैसा था मंजर
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कैप्टन विनय कुमार ने कहा, युद्ध के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे पर्ल हार्बर फिल्म चल रही हो. लगातार मिसाईलें गिर रही थीं और इतना खौफनाक मंजर था कि ऐसा लग रहा था कि अगल नंबर हमारा होगा. जहाज की हालत ऐसी थी कि अगर छोटी आग भी लग जाती, तो उसे बुझाने के लिए कोई उपकरण मौजूद नहीं था. 
 

TRENDING NOW

5.पीएम मोदी और जयशंकर ने बचाई जान

पीएम मोदी और जयशंकर ने बचाई जान
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कैप्टन ने अपने वतन लौटने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सभी अफसरों की जान बचाई है. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी, जयशंकर और भारतीय मीडिया का आभार भी जताया है. 
 

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