न GPS, न रडार… ईरान में गोलाबारी के बीच समुद्र में फंसे 5 भारतीय अफसर, मोदी-जयशंकर ने इस तरह बचाई जान

4 . फिल्म जैसा था मंजर

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कैप्टन विनय कुमार ने कहा, युद्ध के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे पर्ल हार्बर फिल्म चल रही हो. लगातार मिसाईलें गिर रही थीं और इतना खौफनाक मंजर था कि ऐसा लग रहा था कि अगल नंबर हमारा होगा. जहाज की हालत ऐसी थी कि अगर छोटी आग भी लग जाती, तो उसे बुझाने के लिए कोई उपकरण मौजूद नहीं था.

