FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VVIP नंबर प्लेट के लिए लगा दी 1.17 करोड़ की बोली, जमा किए सिर्फ 11,000 रुपये, परिवहन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

VVIP नंबर प्लेट के लिए लगा दी 1.17 करोड़ की बोली, जमा किए सिर्फ 11,000 रुपये, परिवहन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

नेता प्रतिपक्ष बनते ही राज्यपाल के अभिभाषण से नदारद हुए तेजस्वी यादव NDA बोली, गंभीर नहीं हैं जिम्मेदारी को लेकर

नेता प्रतिपक्ष बनते ही राज्यपाल के अभिभाषण से नदारद हुए तेजस्वी यादव NDA बोली, गंभीर नहीं हैं जिम्मेदारी को लेकर

पान मसाला के हर पैक पर MRP लिखना जरूरी, इस तारीख से लागू हो रहा ये नियम

पान मसाला के हर पैक पर MRP लिखना जरूरी, इस तारीख से लागू हो रहा ये नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप

भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप

EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?

EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?

HomePhotos

भारत

भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप

जांच एजेंसियां कई वर्षों से ऐसे हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों की तलाश में जुटी हैं, जिन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है.

राजा राम | Dec 03, 2025, 09:44 PM IST

1.अब तक इन भगौड़ों की वापसी आसान नहीं हो सकी है

अब तक इन भगौड़ों की वापसी आसान नहीं हो सकी है
1

भारत की जांच एजेंसियां कई वर्षों से ऐसे हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों की तलाश में जुटी हैं, जिन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है. इंटरपोल अलर्ट, कोर्ट केस और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद अब तक इन भगौड़ों की वापसी आसान नहीं हो सकी है.
 

Advertisement

2.मेहुल चौकसी

मेहुल चौकसी
2

पीएनबी घोटाले का मुख्य चेहरा रहे मेहुल चौकसी कभी भारत के हीरा व्यापार की दुनिया में बड़ा नाम थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. 2018 में मामला सामने आते ही वे देश छोड़कर एंटीगुआ पहुंच गए, जहां वे अब भी भारत के हाथ नहीं लग सके हैं, जबकि उनके खिलाफ कई स्तरों पर प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी हैं.
 

3.नीरव मोदी

नीरव मोदी
3

मेहुल चौकसी के भांजे नीरव मोदी भी इसी घोटाले में सहयोगी आरोपी हैं. जनवरी 2018 में देश छोड़ने के बाद वे ब्रिटेन में पकड़े गए. मार्च 2019 में लंदन से गिरफ्तारी के बाद उनका प्रत्यर्पण मामला वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रहा है.हीरा उद्योग की पारिवारिक विरासत से आने वाले नीरव मोदी ने भारत में ‘फायरस्टार डायमंड’ की स्थापना की थी और कई देशों में उनकी ज्वेलरी ब्रांड फैली हुई थी.

4.विजय माल्या

विजय माल्या
4

किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. एयरलाइन के डूबने के बाद वे मार्च 2016 में ब्रिटेन चले गए और तभी से भारत उनका प्रत्यर्पण कराने की कोशिश में है. माल्या पर आरोप है कि उन्होंने कर्ज लेने के बाद भी उसे चुकाने की नीयत नहीं दिखाई और कंपनी के वित्तीय संकट को छिपाया.

TRENDING NOW

5.ललित मोदी

ललित मोदी
5

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी 2010 से ब्रिटेन में रह रहे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने आईपीएल टीमों की नीलामी और प्रसारण अधिकारों में अनियमितताएं कीं. हालांकि वे सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन 2013 में बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. कई बार प्रयासों के बावजूद भारत अब तक उनका प्रत्यर्पण नहीं करा सका है.
 

6.नितिन संदेसरा

नितिन संदेसरा
6

स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े नितिन संदेसरा और उनका परिवार 5,700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं. 2017 में जांच शुरू होने से पहले ही पूरा परिवार दुबई होते हुए नाइजीरिया भाग गया और बाद में उन्होंने नाइजीरिया व अल्बानिया की नागरिकता भी हासिल कर ली. ईडी और सीबीआई कई सालों से इन्हें भारत लाने की कोशिश कर रही हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2000 रुपये उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 16 सौ करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप
भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप
EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?
EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की बड़ी चिंता दूर, सरकार ने DR पर संसद में साफ किया रुख
65 लाख पेंशनर्स की बड़ी चिंता दूर, सरकार ने DR पर संसद में साफ किया रुख
MORE
Advertisement
धर्म
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
क्या पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है? प्रेमानंद महाराज से जानिए
MORE
Advertisement