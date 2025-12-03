भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप

2 . मेहुल चौकसी

पीएनबी घोटाले का मुख्य चेहरा रहे मेहुल चौकसी कभी भारत के हीरा व्यापार की दुनिया में बड़ा नाम थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. 2018 में मामला सामने आते ही वे देश छोड़कर एंटीगुआ पहुंच गए, जहां वे अब भी भारत के हाथ नहीं लग सके हैं, जबकि उनके खिलाफ कई स्तरों पर प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी हैं.

