भारत के 5 हाई-प्रोफाइल भगौड़े: जांच एजेंसियां जिनका कर रहीं इंतजार, हजारों करोड़ के फ्रॉड का आरोप

भारत
राजा राम | Dec 03, 2025, 09:44 PM IST
1.अब तक इन भगौड़ों की वापसी आसान नहीं हो सकी है
भारत की जांच एजेंसियां कई वर्षों से ऐसे हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराधियों की तलाश में जुटी हैं, जिन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है. इंटरपोल अलर्ट, कोर्ट केस और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद अब तक इन भगौड़ों की वापसी आसान नहीं हो सकी है.
2.मेहुल चौकसी
पीएनबी घोटाले का मुख्य चेहरा रहे मेहुल चौकसी कभी भारत के हीरा व्यापार की दुनिया में बड़ा नाम थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. 2018 में मामला सामने आते ही वे देश छोड़कर एंटीगुआ पहुंच गए, जहां वे अब भी भारत के हाथ नहीं लग सके हैं, जबकि उनके खिलाफ कई स्तरों पर प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी हैं.
3.नीरव मोदी
मेहुल चौकसी के भांजे नीरव मोदी भी इसी घोटाले में सहयोगी आरोपी हैं. जनवरी 2018 में देश छोड़ने के बाद वे ब्रिटेन में पकड़े गए. मार्च 2019 में लंदन से गिरफ्तारी के बाद उनका प्रत्यर्पण मामला वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रहा है.हीरा उद्योग की पारिवारिक विरासत से आने वाले नीरव मोदी ने भारत में ‘फायरस्टार डायमंड’ की स्थापना की थी और कई देशों में उनकी ज्वेलरी ब्रांड फैली हुई थी.
4.विजय माल्या
किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है. एयरलाइन के डूबने के बाद वे मार्च 2016 में ब्रिटेन चले गए और तभी से भारत उनका प्रत्यर्पण कराने की कोशिश में है. माल्या पर आरोप है कि उन्होंने कर्ज लेने के बाद भी उसे चुकाने की नीयत नहीं दिखाई और कंपनी के वित्तीय संकट को छिपाया.
5.ललित मोदी
आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी 2010 से ब्रिटेन में रह रहे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने आईपीएल टीमों की नीलामी और प्रसारण अधिकारों में अनियमितताएं कीं. हालांकि वे सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन 2013 में बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था. कई बार प्रयासों के बावजूद भारत अब तक उनका प्रत्यर्पण नहीं करा सका है.
6.नितिन संदेसरा
स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े नितिन संदेसरा और उनका परिवार 5,700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं. 2017 में जांच शुरू होने से पहले ही पूरा परिवार दुबई होते हुए नाइजीरिया भाग गया और बाद में उन्होंने नाइजीरिया व अल्बानिया की नागरिकता भी हासिल कर ली. ईडी और सीबीआई कई सालों से इन्हें भारत लाने की कोशिश कर रही हैं.