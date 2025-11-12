दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

भारत
चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है. यहां के लोग कारोबार करते हैं या फिर सेना में शामिल होने के लिए उत्साहित रहते हैं. चीन के पास कुल सक्रिय सैनिक 20 लाख से अधिक हैं. इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के नाम से जाना जाता है.
चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है. इंडियन आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या 14.55 लाख है. इसके अलावा 11.55 लाख रिजर्व सैनिक और 25.27 लाख अर्धसैनिक बल भी हैं. भारत ने 2025 में ₹6,81,210 करोड़ का रक्षा बजट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.5% ज्यादा है.
अमेरिका की 13.29 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है. अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 3.4% रक्षा बजट पर खर्च करत है. 2025 में उसका रक्षा बजट लगभग $895 बिलियन (895 अरब डॉलर) है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है
दुनिया में सबसे बड़ी सेना में चौथे नंबर उत्तर कोरिया आता है. जिसके पास कुल 13.2 लाख सक्रिय सैनिक हैं. राष्ट्रपति किम जोंग उन हर साल लगभग 15 अरब डॉलर (करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये) रक्षा बजट पर खर्च करता है, जो उसके देश की जीडीपी का लगभग 25-30% हिस्सा है.
रूस के पास लगभग 13.2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, और इसके अलावा लगभग 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं. इस तरह रूस के पास कुल मिलाकर लगभग 33 लाख सैनिक हैं. रूस रक्षा बजट पर हर साल करीब 126 अरब डॉलर (करीब 13.5 ट्रिलियन रूबल) खर्च करता है, जो उसके GDP के लगभग 32.5% है.