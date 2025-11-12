दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

2 . भारत

2

चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है. इंडियन आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या 14.55 लाख है. इसके अलावा 11.55 लाख रिजर्व सैनिक और 25.27 लाख अर्धसैनिक बल भी हैं. भारत ने 2025 में ₹6,81,210 करोड़ का रक्षा बजट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.5% ज्यादा है.