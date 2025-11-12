FacebookTwitterYoutubeInstagram
फरीदाबाद में लाल कार में विस्फोटक मिले, मौके पर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Rashifal 13 November 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Winter Diet Tips: सर्दी के मौसम में आटे में मिलाएं ये 4 हेल्दी चीजें, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट मीटिंग में PM मोदी ने दिए ये निर्देश

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

IPL 2026 Release List: CSK-MI से लेकर PBKS-RR तक, इन खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज

Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

Yamaha New Bike: दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ... लॉन्च हुई यामाहा की ये धाकड़ बजट फ्रेंडली Bikes

भारत

दुनिया के 5 देश जिनके पास है सबसे बड़ी एक्टिव सेना, जानें भारत कौन से नंबर पर आता है

largest Armies In The World: देश की सुरक्षा में सेना सबसे बड़ा आधार माना जाता है. अगर किसी देश की सेना मजबूत है तो उपपर कोई और हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता. आज हम आपको 5 ऐसे देशों की बारे में बताएंगे, जिनकी सेना सबसे बड़ी और मजबूत मानी जाती है.

रईश खान | Nov 12, 2025, 10:30 PM IST

1.चीन

चीन
1

चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है. यहां के लोग कारोबार करते हैं या फिर सेना में शामिल होने के लिए उत्साहित रहते हैं. चीन के पास कुल सक्रिय सैनिक 20 लाख से अधिक हैं. इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के नाम से जाना जाता है.

2.भारत

भारत
2

चीन के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है. इंडियन आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या 14.55 लाख है. इसके अलावा 11.55 लाख रिजर्व सैनिक और 25.27 लाख अर्धसैनिक बल भी हैं. भारत ने 2025 में ₹6,81,210 करोड़ का रक्षा बजट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.5% ज्यादा है.

3.अमेरिका

अमेरिका
3

अमेरिका की 13.29 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है. अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 3.4% रक्षा बजट पर खर्च करत है. 2025 में उसका रक्षा बजट लगभग $895 बिलियन (895 अरब डॉलर) है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है

4.उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया
4

दुनिया में सबसे बड़ी सेना में चौथे नंबर उत्तर कोरिया आता है. जिसके पास कुल 13.2 लाख सक्रिय सैनिक हैं. राष्ट्रपति किम जोंग उन हर साल लगभग 15 अरब डॉलर (करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये) रक्षा बजट पर खर्च करता है, जो उसके देश की जीडीपी का लगभग 25-30% हिस्सा है.

5.रूस

रूस
5

रूस के पास लगभग 13.2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, और इसके अलावा लगभग 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं. इस तरह रूस के पास कुल मिलाकर लगभग 33 लाख सैनिक हैं. रूस रक्षा बजट पर हर साल करीब 126 अरब डॉलर (करीब 13.5 ट्रिलियन रूबल) खर्च करता है, जो उसके GDP के लगभग 32.5% है.

