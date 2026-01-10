इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर

भारत
सुमित तिवारी | Jan 10, 2026, 01:21 PM IST
1.चीन पहले स्थान पर
चीन में प्रति घंटे होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है. वहां हर घंटे लगभग 1,221 लोगों की मृत्यु होती है. यह आंकड़ा देश की विशाल जनसंख्या और लगातार बनी हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को दर्शाता है.
2.भारत दूसरे स्थान पर है
भारत में प्रति घंटे लगभग 1,069 मौतें दर्ज की जा रही हैं, जो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है. यह उच्च संख्या जनसंख्या दबाव और स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों से संबंधित है. सामाजिक और आर्थिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
3.अमेरिका तीसरे स्थान पर
इस सूची में अमेरिका तीसरे स्थान पर है. वहां प्रति घंटे लगभग 332 लोगों की मृत्यु होती है. भारत और चीन की तुलना में कम जनसंख्या होने के बावजूद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां मृत्यु दर को प्रभावित करती हैं.
4.नाइजीरिया चौथे स्थान पर
प्रति घंटे होने वाली मौतों की संख्या के मामले में नाइजीरिया विश्व में चौथे स्थान पर है. देश में प्रति घंटे लगभग 313 लोगों की मृत्यु होती है. सीमित स्वास्थ्य सेवाएं और जनसंख्या वृद्धि इस उच्च आंकड़े के लिए जिम्मेदार हैं.
5.इंडोनेशिया पांचवें स्थान पर
इस सूची में इंडोनेशिया पांचवें स्थान पर है, जहां प्रति घंटे लगभग 238 मौतें दर्ज की जा रही हैं. यह संख्या कई द्वीपों में फैली इसकी विशाल जनसंख्या को दर्शाती है. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न है.
6.रूस छठे स्थान पर
रूस छठे स्थान पर है, जहां प्रति घंटे लगभग 198 मौतें दर्ज की जाती हैं. स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, जीवनशैली संबंधी समस्याएं और बढ़ती उम्र की आबादी का रुझान इन आंकड़ों को प्रभावित कर रहा है. रूस वैश्विक स्तर पर शीर्ष दस देशों में बना हुआ है.
7.पाकिस्तान सातवें स्थान पर
पाकिस्तान प्रति घंटे लगभग 181 मौतों के साथ सूची में सातवें स्थान पर है. जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ इन आंकड़ों को प्रभावित कर रही हैं. देश में चिकित्सा संसाधनों का दबाव लगातार बना हुआ है.
8.जापान और ब्राजील
जापान प्रति घंटे लगभग 180 मौतों की दर के साथ आठवें स्थान पर है. ब्राजील नौवें स्थान पर है, जहां प्रति घंटे लगभग 167 लोगों की मृत्यु होती है.
9.जर्मनी दसवें स्थान पर
जर्मनी इस सूची में दसवें स्थान पर है. देश में प्रति घंटे लगभग 108 लोगों की मृत्यु होती है. बढ़ती उम्र की आबादी और दीर्घकालिक बीमारियाँ इस कुल संख्या में योगदान देती हैं.