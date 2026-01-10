इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर

2 . भारत दूसरे स्थान पर है

2

भारत में प्रति घंटे लगभग 1,069 मौतें दर्ज की जा रही हैं, जो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है. यह उच्च संख्या जनसंख्या दबाव और स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद कमियों से संबंधित है. सामाजिक और आर्थिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.