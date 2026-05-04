बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटर्स ने छोड़ दिया 'दीदी' का साथ? BJP को मिले कितने वोट, चौंका देगा नंबर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से हिला दिया है. सबसे चौंकाने वाली बात मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है.

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए आज यानी 4 मई 2026 का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है. दोपहर 2 बजे तक के रुझानों ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, भाजपा 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत के आंकड़े (147) को काफी पीछे छोड़ चुकी है, जबकि 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी 100 से कम सीटों पर संघर्ष करती दिख रही है.

इस बार के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों की हो रही है. लगभग 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली ये सीटें हमेशा से ममता बनर्जी की सत्ता की चाबी रही हैं, लेकिन 2026 के रुझान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं.

मुर्शिदाबाद से मालदा तक बदला समीकरण

मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा का प्रदर्शन इस बार अप्रत्याशित है. मुर्शिदाबाद सीट पर भाजपा के गौरी शंकर घोष करीब 35,732 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि टीएमसी की शाओनी सिंघा रॉय काफी पीछे हैं. इसी तरह हबीबपुर (ST) सीट पर भाजपा के जॉयल मुर्मू ने 28,580 वोटों की बढ़त बनाई हुई है. मानबाजार में भी भाजपा की मयना मुर्मू टीएमसी की संध्या रानी टुडू को कड़ी टक्कर देते हुए आगे चल रही हैं.

वोटों का ध्रुवीकरण या 'विभाजन'?

बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इन रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दक्षिण बंगाल में मुस्लिम वोटों का स्पष्ट विभाजन हुआ है. अधिकारी के अनुसार, 2021 और 2024 तक जो मुस्लिम मतदाता 90-95 प्रतिशत तक एकतरफा टीएमसी को वोट देते थे, इस बार उनकी एकजुटता टूटी है. मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में यह बदलाव सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा लाभ भाजपा की झोली में जा रहा है.

SIR ने पलटा खेल!

भाजपा के इस प्रदर्शन के पीछे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को एक बड़ा गेम-चेंजर माना जा रहा है. वोटर लिस्ट की सफाई के दौरान इन मुस्लिम बहुल जिलों से बड़ी संख्या में संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए गए. विशेषज्ञों का मानना है कि फर्जी वोटिंग पर लगाम और वोटर लिस्ट में हुए इस सुधार ने भाजपा को उन सीटों पर भी मुकाबले में ला खड़ा किया है, जहां वह पहले दौड़ में नहीं थी.

टीएमसी के वोट बैंक में दरार!

इस बार बंगाल की 293 सीटों पर मतदान हुआ है (फालता सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी). इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत 90 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान रहा, जो जनता के भीतर बदलाव की तीव्र इच्छा को दर्शाता है. जहां उत्तर बंगाल भाजपा का पारंपरिक गढ़ रहा है, वहीं इस बार दक्षिण बंगाल और कूचबिहार जैसे इलाकों में भी टीएमसी के सॉलिड वोट बैंक में दरार पड़ती दिख रही है.

रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं, तो यह न केवल ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में बंगाल का एक नया अध्याय लिखा जाएगा.

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