जुबीन गर्ग मौत मामले में महोत्सव आयोजक और प्रबंधक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, सीएम की नेपाल जैसी अशांति के खिलाफ चेतावनी 

लोकप्रिय असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है, उत्तर पूर्व भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में उनके प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

बता दें कि ज़ुबीन गर्ग की 19 सितम्बर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जहां उन्हें उत्तर पूर्व भारत महोत्सव में प्रस्तुति देनी थी तथा बातचीत करनी थी.



मुख्यमंत्री ने एनईआईएफ आयोजक और गायक के प्रबंधक को चेतावनी दी कि यदि वे 6 अक्टूबर को गुवाहाटी में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने में विफल रहे तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा.

सरमा ने एक फेसबुक लाइव वीडियो में कहा, "चूँकि दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वे अभी आएँ. लेकिन दशमी के बाद उन्हें आना ही होगा. उन्हें 6 अक्टूबर को गुवाहाटी आकर अपना बयान देना होगा."

परिणामों की चेतावनी देते हुए सरमा ने कहा, "यदि वे सीआईडी ​​के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं, जो 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से गर्ग की मौत की घटनाओं की जांच कर रही है, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं."



समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि श्यामकानु महंत के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं, और कहा कि वह "ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकते". उन्होंने कहा कि सिंगापुर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है, जबकि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किए गए दूसरे पोस्टमार्टम के नतीजे अब तैयार हैं.



चल रही पुलिस जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीएम सरमा ने शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन का अनुरोध किया है.

सरमा ने कहा, "मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन ऐसा लगेगा कि असम पुलिस जुबीन को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे."

असम के मुख्यमंत्री ने जनता के आक्रोश के बीच 'नेपाल जैसी अशांति' के खिलाफ चेतावनी दी

असम के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांत रहने और "ज़ुबीन के नाम पर सरकार विरोधी राजनीति" से बचने का आग्रह किया, और असम को "एक और नेपाल" बनाने की कोशिशों के ख़िलाफ़ चेतावनी दी. हाल ही में नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के ख़िलाफ़ जेनरेशन ज़ेड के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ.

गुरुवार को, असम एसआईटी की छापेमारी के दौरान, ज़ुबीन गर्ग के उत्तेजित प्रशंसकों ने कथित तौर पर उनके मैनेजर के घर पर धावा बोल दिया और पुलिस वाहनों पर पथराव किया. गर्ग की मौत से व्यथित एक अन्य प्रशंसक ने कथित तौर पर गुवाहाटी में एक पुल से छलांग लगा दी.

