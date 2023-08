जोमैटो के CEO खुद बने डिलीवरी बॉय, फ्रैंडशिप डे पर ग्राहकों के दिया सरप्राइज

डीएनए हिंदी: रेस्टोरेंट एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपिंदर गोयल रविवार को बेहद खास अंदाज में नजर आए. फ्रेंडशिप डे के मौके पर दीपिंदर गोयल खुद बाइक पर डिलीवरी करते नजर आए. उन्होंने ट्वीटर अकाउंट पर इसकी कुछ तस्वीरें साझा की हैं. जिनमें जोमैटो के सीईओ डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने रॉयल एनफील्ड बाइक पर नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी पीट पर जोमैटो का डिलीवरी बैग भी लटका रखा है.

दरअसल, जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने खुद ऑर्डर डिलिवर कर ग्राहकों को सरप्राइज दिया और इस दौरान फ्रेंडशिप बैंड भी बांटे. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गोयल ने हाथ में कई सारे फ्रैंडशिप बैंड ले रखे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस जेस्चर से खासा प्रभावित नजर आए. लोग कमेंट कर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं.

Zomato के सीईओ गोयल ने ट्वीट किया, 'अपने डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट पार्टनर्स और ग्राहकों को कुछ खाना और फ्रेंडशिप बैंड्स डिलीवर करने जा रहा हूं. अब तक का सबसे अच्छा रविवार!'

Going to deliver some food and friendship bands to our delivery partners, restaurant partners and customers. Best Sunday ever!! pic.twitter.com/WzRgsxKeMX