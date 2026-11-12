ZEE मीडिया का ऑपरेशन 'काला पानी', गजरौला में केमिकल फैक्ट्री पर गंभीर आरोप- ग्रामीणों ने बताया कैंसर की वजह

Operation Kala Pani: ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पानी और हवा प्रदूषित हो गया है. इससे आस-पास रहने वाले ना सिर्फ गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बल्कि कई घरों में लोगों की मौत तक हुई है.

Operation Kala Pani: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में एक केमिकल फैक्ट्री को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले रासायनिक प्रदूषण ने वहां की आबोहवा खराब कर दी है. उनका दावा है कि फैक्ट्री से निकले जहरीले गैस की वजह से आसपास के गांवों में कैंसर, टीबी, सांस, फेफड़ों, आंखों और त्वचा से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़े हैं. कुछ परिवारों ने तो अपने परिजनों की मौत के लिए भी फैक्ट्री को जिम्मेदार ठहराया है.

लंबे समय से शिकायत कर रहे ग्रामीण

गजरौला में 'Jubilant Ingrevia' का एक बड़ा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां स्पेशलिटी केमिकल्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स का उत्पादन होता है. फैक्ट्री के आसपास रहने वाले ग्रामीण लंबे समय से गैस, दुर्गंध और पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री शुरू होने के बाद से उनके इलाके में बीमारियों की समस्या लगातार बढ़ी है.

कई घर फैक्ट्री से 100 मीटर की दूरी पर

ZEE News की ग्राउंड रिपोर्ट 'ऑपरेशन काला पानी' में कई परिवारों ने अपनी आपबीती सुनाई. एक स्थानीय परिवार ने दावा किया कि पिछले सात साल में उसके सात सदस्यों की मौत हो चुकी है. परिवार के मुताबिक, इनमें कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल थे. इस परिवार का घर फैक्ट्री से महज 100 मीटर की दूरी पर है. परिजनों ने अपनी बात के समर्थन में मृत सदस्यों की तस्वीरें भी दिखाईं और आरोप लगाया कि प्रदूषित पानी उनकी परेशानियों की बड़ी वजह है.

ग्रामीणों ने बताया 'मौत की फैक्ट्री'

केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री पर गंभीर आरोप

फैक्ट्री को गांव वालों ने बताया मौत का 'जिम्मेदार'

लोगों का दावा- फैक्ट्री के कारण हवा-पानी प्रदूषित

सवालों में जुबिलेंट इंग्रेविया की गजरौला फैक्ट्री

आरोप है कि फैक्ट्री की वजह से कैंसर की बीमारी बढ़ी

20 से ज्यादा गांव प्रभावित

जी मीडिया के संवाददाता बृजेश तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री के आसपास स्थित नाईपूरा, सवाजपुर डोर, सादेलापुर, बसेली और तिगरिया समेत 20 से अधिक गांवों के लोग पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि कई हैंडपंपों से पीले, गंदे और काले रंग का पानी निकलता है. कुछ लोगों का कहना है कि पानी पीने के बाद पेट दर्द और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, आर्थिक तंगी के कारण वे पानी के वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं कर पाते.

फेफड़े, सांस, आंख से जुड़ी बीमारी

इलाके के एक स्थानीय डॉक्टर डी एस हर्ष ने भी 'Zee News' से बात करते हुए फेफड़ों, सांस और आंखों से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की समस्या का जिक्र किया. वहीं, फैक्ट्री में काम कर चुके एक कर्मचारी ने भी आंखों और पानी की गुणवत्ता से जुड़ी दिक्कतों की बात कही. हालांकि, इन बीमारियों का सीधा संबंध फैक्ट्री के प्रदूषण से है या नहीं, इसकी पुष्टि मेडिकल और पर्यावरणीय जांच के बाद ही हो सकती है.

लैब टेस्ट से खुलेगा राज

ग्रामीणों की शिकायतों की हकीकत जानने के लिए 'ZEE' की टीम ने मौके से पानी के नमूने इकट्ठा किए. इन नमूनों को जांच के लिए ITS लैबोरेट्री भेजा गया है. लैब में अलग-अलग स्थानों से लिए गए पानी के सैंपल की जांच की जाएगी, ताकि उसकी गुणवत्ता और संभावित प्रदूषण का पता लगाया जा सके.

अगली रिपोर्ट में लैब टेस्ट के परिणाम

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गजरौला के इन गांवों का पानी वास्तव में रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित है? क्या ग्रामीणों की बीमारियों और फैक्ट्री की गतिविधियों के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध है? पानी की लैब रिपोर्ट से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. ZEE MEDIA की 'ऑपरेशन काला पानी' की अगली रिपोर्ट में जांच के नतीजों का खुलासा किया जाएगा.

(गजरौला से बृजेश तिवारी की रिपोर्ट)