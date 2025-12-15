FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Delhi Schools: दिल्ली में नर्सरी से कक्षा 5 तक छात्रों को नहीं जाना होगा स्कूल, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

दिल्ली के बाद अंबानी के वनतारा जाएंगे Lionel Messi, जानें आखिरी समय में क्यों लिया ये फैसला?

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम

Homeभारत

भारत

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

ZEE Media को यह 91 अलग-अलग कैटेगरी के लिए मिले. इनमें जी न्यूज, WION, जी बिजनेस, जी भारत, सलाम टीवी, रीजनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 15, 2025, 08:42 PM IST

ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

Zee Media Awards

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ENBA Awards 2024: देश की राजधानी दिल्ली में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (ENBA) 2024 समारोह में ZEE Media का डंका बजा. ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ZMCL) ने 91 अवार्ड्स जीते. इनमें 'बेस्ट प्राइम टाइम शो' DNA को गोल्ड मेडल दिया गया. इससे एक बार फिर साबित हो गया कि जी मीडिया देश का सबसे भरोसमंद नेटवर्क है.

ZEE Media को यह 91 अलग-अलग कैटेगरी के लिए मिले. इनमें जी न्यूज, WION, जी बिजनेस, जी भारत, सलाम टीवी, रीजनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. इन अवॉर्ड्स ने दिखा दिया कि पत्रकारिता में बेहतरीन काम, एडिटोरियल गहराई, इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग ने जनता के दिलों में कैसे अपनी जगह बनाई.

ज़ी मीडिया भारत समेत दुनिया भर में भरोसेमंद रिपोर्टिंग, बड़े पैमाने पर पहुंच और जमीनी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है. अपनी मजबूत पकड़ और रीजनल लेवल पर गहरी मौजूदगी के साथ, ज़ी मीडिया बदलते फॉर्मेट, टेक्नोलॉजी और ऑडियंस-फर्स्ट अप्रोच को अपनाकर भारत की न्यूज़ कहानी को आकार देना जारी रखे हुए है.

ZEE Media ने कैटेगरी में जीता अवॉर्ड

  • बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी –गोल्ड - DNA
  • बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज़ माइक्रो साइट हिंदी (गोल्ड) लोकसभा चुनाव - 2024
  • बेस्ट चैनल प्रोमो हिंदी –गोल्ड – 24 की सरकार
  • बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम हिंदी- ब्रॉन्ज़ – बात पते की
  • बेस्ट न्यूज़ वीडियोज़ हिंदी -सिल्वर - उत्तरकाशी लैंड स्लाइड
  • बेस्ट लेट प्राइम टाइम हिंदी - सिल्वर – बड़ी ख़बर
  • बेस्ट एंकर हिंदी - ब्रॉन्ज़ – बात पते की
  • बेस्ट वीडियो एडिटर हिंदी –सिल्वर
  • बेस्ट न्यूज़ प्रोडूसर हिंदी –सिल्वर- बात पते की
  • बेस्ट टॉक शो हिंदी –सिल्वर – ताल ठोक के
  • बेस्ट इन डेप्थ सीरीज हिंदी –सिल्वर – मीरा भयंदर केस
  • बेस्ट ब्रेकफास्ट शो हिंदी –सिल्वर – मॉर्निंग ZEE
  • बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी –सिल्वर - देशहित
  • बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी –सिल्वर – ZEE हेल्पलाइन
  • बेस्ट चैनल प्रोग्राम प्रोमो हिंदी -गोल्ड – DNA

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख
Habits of Great Leaders: अच्छे लीडर की पहचान हैं ये 5 आदतें, इनसे आप भी लें ये सीख
IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी
IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें आईपीएल ऑक्शन? जानें कितने बजे शुरू होगी नीलामी
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
IPL नीलामी के इतिहास सबसे महंगे बिकने वाले 10 खिलाड़ी, देखें लिस्ट में किन भारतीयों का नाम
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
क्या आपने देखा Lionel Messi के जूतों का कलेक्शन? कीमत जान खुली रह जाएंगी आंखे
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
Winter Frequent Urination: सर्दियों में क्यों बार-बार आता है पेशाब? कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के डॉक्टर से जानें
MORE
Advertisement
धर्म
Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र
Rashifal 15 December 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
मां के लिए इमोशनल हीलर होते हैं इन तारीखों पर जन्मे बेटे, हर स्थिति में खड़े रहते हैं साथ
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
उज्जैन महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करने का बदला नियम
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?
MORE
Advertisement