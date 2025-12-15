ENBA Awards 2024 में जी मीडिया का बजा डंका, जीते 91 अवॉर्ड्स, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA को मिला गोल्ड

ZEE Media को यह 91 अलग-अलग कैटेगरी के लिए मिले. इनमें जी न्यूज, WION, जी बिजनेस, जी भारत, सलाम टीवी, रीजनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं.

ENBA Awards 2024: देश की राजधानी दिल्ली में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (ENBA) 2024 समारोह में ZEE Media का डंका बजा. ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ZMCL) ने 91 अवार्ड्स जीते. इनमें 'बेस्ट प्राइम टाइम शो' DNA को गोल्ड मेडल दिया गया. इससे एक बार फिर साबित हो गया कि जी मीडिया देश का सबसे भरोसमंद नेटवर्क है.

ZEE Media को यह 91 अलग-अलग कैटेगरी के लिए मिले. इनमें जी न्यूज, WION, जी बिजनेस, जी भारत, सलाम टीवी, रीजनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. इन अवॉर्ड्स ने दिखा दिया कि पत्रकारिता में बेहतरीन काम, एडिटोरियल गहराई, इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग ने जनता के दिलों में कैसे अपनी जगह बनाई.

ज़ी मीडिया भारत समेत दुनिया भर में भरोसेमंद रिपोर्टिंग, बड़े पैमाने पर पहुंच और जमीनी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है. अपनी मजबूत पकड़ और रीजनल लेवल पर गहरी मौजूदगी के साथ, ज़ी मीडिया बदलते फॉर्मेट, टेक्नोलॉजी और ऑडियंस-फर्स्ट अप्रोच को अपनाकर भारत की न्यूज़ कहानी को आकार देना जारी रखे हुए है.

ZEE Media ने कैटेगरी में जीता अवॉर्ड

बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी –गोल्ड - DNA

बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज़ माइक्रो साइट हिंदी (गोल्ड) लोकसभा चुनाव - 2024

बेस्ट चैनल प्रोमो हिंदी –गोल्ड – 24 की सरकार

बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम हिंदी- ब्रॉन्ज़ – बात पते की

बेस्ट न्यूज़ वीडियोज़ हिंदी -सिल्वर - उत्तरकाशी लैंड स्लाइड

बेस्ट लेट प्राइम टाइम हिंदी - सिल्वर – बड़ी ख़बर

बेस्ट एंकर हिंदी - ब्रॉन्ज़ – बात पते की

बेस्ट वीडियो एडिटर हिंदी –सिल्वर

बेस्ट न्यूज़ प्रोडूसर हिंदी –सिल्वर- बात पते की

बेस्ट टॉक शो हिंदी –सिल्वर – ताल ठोक के

बेस्ट इन डेप्थ सीरीज हिंदी –सिल्वर – मीरा भयंदर केस

बेस्ट ब्रेकफास्ट शो हिंदी –सिल्वर – मॉर्निंग ZEE

बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी –सिल्वर - देशहित

बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी –सिल्वर – ZEE हेल्पलाइन

बेस्ट चैनल प्रोग्राम प्रोमो हिंदी -गोल्ड – DNA

